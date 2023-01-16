鄭雁雄：港漸離泛政治化漩渦 新春致辭重「興」 倡港積極參與國際交流

剛接替駱惠寧出任中聯辦主任的鄭雁雄昨日發表上任後首份新春致辭，未有提及《港區國安法》及「完善特區司法制度」，內容主要圍繞本港發展。鄭雁雄表示，新一屆特區政府「守正創新」，展現「愛國者治港」的新氣象，香港在一國兩制的正確軌道上穩步前進。他稱，「由治及興」是國家主席習近平的「殷切期盼」及所有香港居民的共同願望，認為需要珍惜目前「『治』的局面」，增強「『興』的動能」。

「普通法制度是港獨特優勢」

鄭雁雄表示，自由開放的營商環境、保持普通法制度等均是香港獨特優勢，他認為本港需要與國際展開廣泛交流合作，一方面鞏固並提升國際金融、航運、貿易中心等傳統優勢，另一方面加快發展國際創科、中外文化藝術交流中心等新優勢，並主動融入國家發展大局以加強在國際間的吸引力。

鄭又提到，創業興業需要和諧穩定的社會環境，因此需要「倍加珍惜來之不易的『治』的局面」，維護《憲法》及《基本法》確立的憲制秩序，維護國家主權、安全、發展利益，弘揚以愛國愛港為核心和與一國兩制方針互相適應的主流價值觀。中共二十大提出「中國式現代化」，鄭雁雄說，內地為港人提供遼闊發展腹地、巨大消費市場和創新動力等，香港要把握內地發展帶來的機遇。