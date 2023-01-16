擴基層醫療 醫生憂刑責風險增 李夏茵：跨專業團隊同負責

李稱指引將保障醫患雙方

基層醫療健康發展督導委員會召集人、港大醫學院前院長梁卓偉於會上稱，近日《新英倫醫學雜誌》發表研究顯示，約兩成醫學不良事件屬可避免事故，而醫管局發表的質素及安全年報，就是為了定期檢視醫療失誤並改善，惟這些精神現時似乎有所失去，有必要重拾。他稱，良好醫患關係有助避免醫療訴訟，與病人建立長久互信，是對醫生最好的保障。

立法會醫衛界議員林哲玄認為，醫生個人有相關專業責任，系統本身亦有責任要肩負，舉例說醫院是團隊工作，醫護採取的行為不單是個人決定，而是根據部門指引，將來上述運作模式將會放諸基層醫療。

另外，醫衛局長盧寵茂於會上致辭時表示，政府去年底發表的《基層醫療健康藍圖》獲得醫學界積極反應，過去3年新冠疫情為全球公共衛生帶來挑戰，反映以社區為本的基層醫療攸關重要，形容本港醫療改革必須在高速路上走。