律政司長要求 鄧桂思死因研訊押後 高永文倡業界訂指引辨失誤誤殺

研訊復啟前 司長可再延一次

根據《死因裁判官條例》第36條，凡律政司長要求死因裁判官將研訊押後，所據理由為有另一人可能會被控謀殺、誤殺、殺嬰或危險駕駛引致他人死亡，死因官便須押後研訊；在有關聆訊指定復開日期前，律政司長可隨時要求將該研訊再一次押後。

本身是律師的香港病人政策連線主席林志釉認為，如兩名醫生日後罪成，其後召開死因研訊的可能便不大，因屆時已證實病人死因是誤殺，但他強調刑事法庭目的只為決定被告是否有罪，死因研訊則探討整個醫療程序、制度上是否有需要改善，憂慮如不召開死因研訊，或令社會無法得知事件全部真相。

高：誤殺常涉罔顧病人安全

高永文昨日出席一個活動後表示，由於案件進入司法程序，不宜評論。他說，相信事件後無論公院或私家醫生均感受到壓力，指醫委會現有機制讓病人和家屬投訴，如果醫委會認為有關醫生的行為未能符合現行醫療水平和水準，則可以評定為醫療失誤或疏忽，惟若然牽涉誤殺，通常會涉及罔顧病人安全，例如醫生因曾喝酒或服藥導致身體狀况不適宜做手術，便可以判定屬於罔顧安全。他建議醫委會或醫專可給予更多指引，讓醫生更清晰掌握何謂合理醫學水平和準則。

林哲玄稱嚴重疏忽難界定

林志釉指闡誤殺非醫委職能

立法會醫衛界議員林哲玄認為，難以清晰、簡易釐定何謂嚴重疏忽，不同情境下有不同結論，亦會因應醫學水平發展而有所不同，較難制訂指引參考。他稱醫生工作是為病人作出醫學臨牀判斷，需在其知識和經驗範圍內真誠為病人作出臨牀判斷，且謹慎履行照顧責任，如醫生罔顧病人安危或漠視應有的謹慎責任，有關疏忽或會達到刑事程度。林志釉則認為，誤殺罪是基於法律基礎控告，非醫委會職能範圍之內，理應無權力訂立相關指引。