醉昏團年飯 中年漢猝死 同事宴後先離酒樓 職員翌早揭身體冰凍

警方昨早7時許接報案，指聯合廣場「百好名宴」有身上有酒氣的食客於偏廳昏迷。救護員到場，當場證實47歲李姓男子死亡，其親友事後到場協助了解。案件暫列屍體發現，死因待驗屍確定。據了解，李為裝修工人，有飲酒習慣，無病歷；公司前晚在酒樓筵開5席團年飯，眾人飲紅酒、烈酒，李其後疑不勝酒力在酒樓休息，同事先後離開，至昨早職員在偏廳執拾，發現他昏迷不醒、身體冰凍。

據悉，李與家人居於天水圍天恆邨。有鄰居稱，李多早出晚歸，不時在樓下小食店見他在喝酒，有時「攞住三兩罐（啤酒）」回家，並指他是煙不離手的「煙剷」。該鄰居又稱，李約於2004年遷入，與妻子育有3名子女，長子剛考畢公開試，次子及幼女為中學生，近年較少見到其妻，原因未明。

急症科醫生彭繼茂表示，血液內的酒精濃度在酒後一小時最高，最為危險，其時中央神經會受酒精影響，令人昏迷，甚至未能控制咽喉，令嘔吐物阻塞氣道，無法暢順呼吸致死。他稱，醉酒猝死不論年齡均有可能發生，如沒飲酒習慣的人在宴會幫人「頂酒」，易不自量力「飲多咗」；酗酒者則因肝已適應酒精，「飲醉都唔知」，兩種情况同樣高危。

醫生指頂酒酗酒者同高危

籲召白車「唔好由得佢瞓」

彭繼茂續指，飲酒前吃麵包、芝士等可減慢酒精吸收，慢慢飲亦可降低醉酒機率，最重要是量力而為；同行朋友或酒家如發現有人醉酒昏迷應協助，懂急救者可先檢查呼吸脈搏，適時為醉酒者打開氣道及做心外壓，不懂急救亦可召救護車或聯絡家人，「唔好諗住由得佢喺度瞓，等佢聽朝自己醒」。