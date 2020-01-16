大灣區GBA專題：孫中山革命據點 和平中路中醫街規劃文化旅遊區

和平中歷史文化街區是西關早期商住混合街區的代表，保留了民國時期大量傳統建築如竹筒屋和西關大屋，建築物外牆、門窗等都封存着歷史風貌。而且街區過去以中醫藥聞名，除了杉木欄路中成藥專業街，和平中路旁邊的冼基社區更非常有名。

冼基社區是一條用麻石板鋪砌成的小街，分為冼基東和冼基西，由於鄰近十三行，中西藥材貿易運輸便利，很多中西醫曾聚集於此開設診所，藥商遂在附近開設中成藥加工場、製藥作坊、藥局藥舖等。1893年，在好友陳少白協助下，原於澳門開醫局的孫中山來到冼基開設東西藥局，同時也是聯絡革命同志、商議救國大計的重要據點。據居民口述，東西藥局的舊址位於冼基東33號樓房。另據文獻《廣州指南》記載，冼基社區一帶1932年曾有中醫館近20家，成為當時中醫街之一。不過隨着抗戰期間大部分醫師逃難，中醫街也就成為歷史記憶。

據《和平中歷史文化街區保護利用規劃》，孫中山東西藥局舊址將獲保護並修繕展示，發掘中醫藥文化，冼基社區將發展為商住混合型社區，以文化創意、非遺展示、休閒娛樂為主要商業功能，並選取一處開放空間作為中醫藥文化歷史的展示場地。街區的歷史文物方面，《規劃》提出對包括冼基在內的現存麻石板街巷嚴格保護鋪裝；對於歷史上存在的其他麻石板街巷，有條件的宜逐步恢復。目標是將和平中路街區打造成以醫藥文化為主題，體現廣州近代醫療、地方性醫藥文化的特色旅遊景區。