大灣區GBA專題：孫中山革命據點 和平中路中醫街規劃文化旅遊區

【明報專訊】從光復中路「報館街」步行約15分鐘，便是廣州市規劃和自然資源局同樣提出要活化保護的歷史文化街區和平中路，範圍以和平中路為主幹，南至杉木欄路，北至光雅里，西至十八甫南路，東至康王南路，總面積8.97公頃。
和平中歷史文化街區是西關早期商住混合街區的代表，保留了民國時期大量傳統建築如竹筒屋和西關大屋，建築物外牆、門窗等都封存着歷史風貌。而且街區過去以中醫藥聞名，除了杉木欄路中成藥專業街，和平中路旁邊的冼基社區更非常有名。
冼基社區是一條用麻石板鋪砌成的小街，分為冼基東和冼基西，由於鄰近十三行，中西藥材貿易運輸便利，很多中西醫曾聚集於此開設診所，藥商遂在附近開設中成藥加工場、製藥作坊、藥局藥舖等。1893年，在好友陳少白協助下，原於澳門開醫局的孫中山來到冼基開設東西藥局，同時也是聯絡革命同志、商議救國大計的重要據點。據居民口述，東西藥局的舊址位於冼基東33號樓房。另據文獻《廣州指南》記載，冼基社區一帶1932年曾有中醫館近20家，成為當時中醫街之一。不過隨着抗戰期間大部分醫師逃難，中醫街也就成為歷史記憶。
據《和平中歷史文化街區保護利用規劃》，孫中山東西藥局舊址將獲保護並修繕展示，發掘中醫藥文化，冼基社區將發展為商住混合型社區，以文化創意、非遺展示、休閒娛樂為主要商業功能，並選取一處開放空間作為中醫藥文化歷史的展示場地。街區的歷史文物方面，《規劃》提出對包括冼基在內的現存麻石板街巷嚴格保護鋪裝；對於歷史上存在的其他麻石板街巷，有條件的宜逐步恢復。目標是將和平中路街區打造成以醫藥文化為主題，體現廣州近代醫療、地方性醫藥文化的特色旅遊景區。