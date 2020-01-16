大灣區GBA專題：近代報刊起源十三行 鴉片戰爭後擴至滬港

香港第一份中文報紙就跟廣州有關。1857年10月，香港發行的英文報《孖剌西報》（Daily Press）附刊一份有關行情、船期、廣告及小量新聞的《香港船頭貨價紙》，被視為本港首份中文報紙。據報界老前輩湯仲光（筆名：李家園）所著《香港報業雜談》，後來有一個去廣州傳道的英國牧師，學會中文之後編印一本《中英字典》並交由《孖剌西報》排印，更為此製作一副中文鉛字。字典印完後，有人建議利用這副鉛字出版中文報章，《孖剌西報》老闆欣然同意，於是1864年《香港船頭貨價紙》易名《香港中外新報》。1873年《香港中外新報》改版為日報，之後脫離《孖剌西報》成為中國人辦的報紙，出至1919年停刊。

抗戰時代港多小報 走私入穗牟利

及至上世紀30年代抗日前後，香港不乏專門爆政治小道消息的小報，例如《探海燈》、《胡椒報》。據說，《胡椒報》背後金主是汪精衛，報紙名字寓意報章雖小，但勝在夠辣，敢大爆政壇黑幕，不過此報只專門揭跟汪精衛一派不和者的黑材料。又由於這類小報內容涉及機關內幕，因此廣州嚴禁這類小報入境，但當時兩仙一份的小報在廣州可以賣兩毫，利之所至，不乏大膽者將這些香港小報走私入廣州牟取巨利。

說到報業歷史，現時廣州市越秀區羊城同創匯（《羊城晚報》舊址）2樓的嶺南報業博物館，便收藏了從鴉片戰爭前到21世紀初的報紙與相關珍藏，例如《南方日報》1949年10月23日創刊號、《羊城晚報》1957年10月1日創刊號等。嶺南報業博物館於天河區亦有分館，主要展出活版字模、印刷鉛版、膠印機等報紙印刷工具。

《羊城晚報》在文革初期一度被迫改名《紅衛報》，館內也展出一份1966年10月7日的《紅衛報》；不久《紅衛報》又被責令停刊，館內展出的《停刊公布》記錄了這一報業之史。此外，博物館中還留有一封《羊城晚報》1980年復刊後，已故《明報》創辦人金庸1981年10月16日致《羊城晚報》港澳海外版編輯室的親筆信，內容為同意《羊城晚報》連載其武俠名作《碧血劍》，並肯定《羊城晚報》「風格新穎、編排精彩」「為全國晚報中銷數第一」，可謂彌足珍貴。