港聞

港聞二

大灣區GBA專題：近代報刊起源十三行 鴉片戰爭後擴至滬港

【明報專訊】香港報業與廣州報業關係千絲萬縷。鴉片戰爭前夕，中國近代報刊主要集中在廣州十三行商館區；鴉片戰爭結束後，傳教士和外國商人的辦報活動由廣州擴展至香港、上海。

香港第一份中文報紙就跟廣州有關。1857年10月，香港發行的英文報《孖剌西報》（Daily Press）附刊一份有關行情、船期、廣告及小量新聞的《香港船頭貨價紙》，被視為本港首份中文報紙。據報界老前輩湯仲光（筆名：李家園）所著《香港報業雜談》，後來有一個去廣州傳道的英國牧師，學會中文之後編印一本《中英字典》並交由《孖剌西報》排印，更為此製作一副中文鉛字。字典印完後，有人建議利用這副鉛字出版中文報章，《孖剌西報》老闆欣然同意，於是1864年《香港船頭貨價紙》易名《香港中外新報》。1873年《香港中外新報》改版為日報，之後脫離《孖剌西報》成為中國人辦的報紙，出至1919年停刊。

抗戰時代港多小報 走私入穗牟利

及至上世紀30年代抗日前後，香港不乏專門爆政治小道消息的小報，例如《探海燈》、《胡椒報》。據說，《胡椒報》背後金主是汪精衛，報紙名字寓意報章雖小，但勝在夠辣，敢大爆政壇黑幕，不過此報只專門揭跟汪精衛一派不和者的黑材料。又由於這類小報內容涉及機關內幕，因此廣州嚴禁這類小報入境，但當時兩仙一份的小報在廣州可以賣兩毫，利之所至，不乏大膽者將這些香港小報走私入廣州牟取巨利。

說到報業歷史，現時廣州市越秀區羊城同創匯（《羊城晚報》舊址）2樓的嶺南報業博物館，便收藏了從鴉片戰爭前到21世紀初的報紙與相關珍藏，例如《南方日報》1949年10月23日創刊號、《羊城晚報》1957年10月1日創刊號等。嶺南報業博物館於天河區亦有分館，主要展出活版字模、印刷鉛版、膠印機等報紙印刷工具。

《羊城晚報》在文革初期一度被迫改名《紅衛報》，館內也展出一份1966年10月7日的《紅衛報》；不久《紅衛報》又被責令停刊，館內展出的《停刊公布》記錄了這一報業之史。此外，博物館中還留有一封《羊城晚報》1980年復刊後，已故《明報》創辦人金庸1981年10月16日致《羊城晚報》港澳海外版編輯室的親筆信，內容為同意《羊城晚報》連載其武俠名作《碧血劍》，並肯定《羊城晚報》「風格新穎、編排精彩」「為全國晚報中銷數第一」，可謂彌足珍貴。

相關字詞﹕報業 廣州 香港 大灣區

上 / 下一篇新聞

初選案被告揀律師 法援稱爆quota拒納 5人提名大狀遭否決 梁國雄轉用署方指派代表
初選案被告揀律師 法援稱爆quota拒納 5人提名大狀遭否決 梁國雄轉用署方指派代表
法援署要求經驗 3年至少5宗 獲委聘處理國安案大狀：不知為何被選中
法援署要求經驗 3年至少5宗 獲委聘處理國安案大狀：不知為何被選中
「官司纏身」社工入選註冊局紀委會 勞福局促重新考慮 原定今起新一屆任期 名單未刊憲 消息稱涉陳虹秀
「官司纏身」社工入選註冊局紀委會 勞福局促重新考慮 原定今起新一屆任期 名單未刊憲 消息稱涉陳虹秀
社工求助稱註冊續期遭拖延 註冊局：不評論個案
社工求助稱註冊續期遭拖延 註冊局：不評論個案
醉昏團年飯 中年漢猝死 同事宴後先離酒樓 職員翌早揭身體冰凍
醉昏團年飯 中年漢猝死 同事宴後先離酒樓 職員翌早揭身體冰凍
律政司長要求 鄧桂思死因研訊押後 高永文倡業界訂指引辨失誤誤殺
律政司長要求 鄧桂思死因研訊押後 高永文倡業界訂指引辨失誤誤殺
擴基層醫療 醫生憂刑責風險增 李夏茵：跨專業團隊同負責
擴基層醫療 醫生憂刑責風險增 李夏茵：跨專業團隊同負責
石籬綠化地擬改劃 將建5400伙公營屋 居民、環團反對 發展局：需取捨平衡
石籬綠化地擬改劃 將建5400伙公營屋 居民、環團反對 發展局：需取捨平衡
老一輩墾梯田供菜山下 百年石梨坑村或迫遷
老一輩墾梯田供菜山下 百年石梨坑村或迫遷
搜印度寄港郵包檢新冠藥 海關拘夫婦
搜印度寄港郵包檢新冠藥 海關拘夫婦
涉劫表行越南裔男子被捕 檢值29萬失表
涉劫表行越南裔男子被捕 檢值29萬失表
鄭雁雄：港漸離泛政治化漩渦 新春致辭重「興」 倡港積極參與國際交流
鄭雁雄：港漸離泛政治化漩渦 新春致辭重「興」 倡港積極參與國際交流
單日確診九連跌 旅業料3月復旺
單日確診九連跌 旅業料3月復旺
調查：劏房籠屋板間房戶 三成等公屋逾5年無果
調查：劏房籠屋板間房戶 三成等公屋逾5年無果
大灣區GBA專題：墨香不再遺蹟湮沒 穗報館街活化路漫 學者嘆中國報業發源地遭輕視
大灣區GBA專題：墨香不再遺蹟湮沒 穗報館街活化路漫 學者嘆中國報業發源地遭輕視
大灣區GBA專題：孫中山革命據點 和平中路中醫街規劃文化旅遊區
大灣區GBA專題：孫中山革命據點 和平中路中醫街規劃文化旅遊區
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
擬本地組裝 港台星為目標市場
擬本地組裝 港台星為目標市場
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】上BBC中文節目 談進修生活 陳朗昇在英最記掛立場案
【Emily】上BBC中文節目 談進修生活 陳朗昇在英最記掛立場案
【Emily】跨灣大橋大球場慈善活動 新舊高官齊撐
【Emily】跨灣大橋大球場慈善活動 新舊高官齊撐
【Emily】嶺大消費券調查：逾半人購非耐用品 青年更願買耐用品
【Emily】嶺大消費券調查：逾半人購非耐用品 青年更願買耐用品
【Emily】長洲街坊代表選舉 投票率跌12百分點
【Emily】長洲街坊代表選舉 投票率跌12百分點
【Emily】楊永杰梁文廣搭高鐵 直播至少7次
【Emily】楊永杰梁文廣搭高鐵 直播至少7次