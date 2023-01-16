搜印度寄港郵包檢新冠藥 海關拘夫婦

檢380盒藥 市值50萬

海關機場科郵件清關組督察陳詠諭表示，根據風險評估及情報分析，關員上周四檢查一個印度抵港報稱保健品的郵包，X光發現粒狀物排列整齊，呈綠色及橙色，懷疑內藏違禁品，打開郵包發現藏有250盒懷疑新冠口服藥物，市值約33萬元。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩稱，跟進調查後於天水圍區郵局部署監控遞送。一名40歲男子前日領取郵包被捕，關員將他押至天水圍寓所，再檢獲130盒同類藥物，市值約17萬元，並拘捕同住34歲妻子。夫婦涉嫌未根據及按照入口許可證規定輸入違禁物及管有第一部毒藥被捕。兩人已獲准保釋候查。

康恩表示，檢獲藥物沒有「HK-」5位數註冊編號，其安全、功效及質素成疑，藥物將送政府化驗所檢驗。海關將繼續調查購貨渠道、處理方式等，不排除有更多人被捕。

包裝似印度仿製藥

功效成分待驗

據了解，涉案藥物包裝與印度藥企Astrica仿製藥「Primovir」相似，該款藥在內地暢銷，曾驗出沒有有效抑制新冠成分，被質疑造假。近日本港出現多宗懷疑走私或非法銷售新冠口服藥案件，衛生署早前稱，本港現只有兩款新冠口服藥註冊為香港藥劑製品，分別為輝瑞的「帕克斯洛維德（Paxlovid）」，及默沙東的「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」，亦只有這兩款口服藥物獲管理局批准註冊用作治療新冠感染。