港聞

港聞二

搜印度寄港郵包檢新冠藥 海關拘夫婦

【明報專訊】海關上周四（11日）檢查由印度空運抵港郵包，發現懷疑走私新冠口服藥，調查後拘捕一對夫婦。行動中檢獲380盒新冠口服藥，市值約50萬。據了據，檢獲藥物包裝與印度生產仿製藥相似，功效及成分有待化驗。

檢380盒藥 市值50萬

海關機場科郵件清關組督察陳詠諭表示，根據風險評估及情報分析，關員上周四檢查一個印度抵港報稱保健品的郵包，X光發現粒狀物排列整齊，呈綠色及橙色，懷疑內藏違禁品，打開郵包發現藏有250盒懷疑新冠口服藥物，市值約33萬元。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩稱，跟進調查後於天水圍區郵局部署監控遞送。一名40歲男子前日領取郵包被捕，關員將他押至天水圍寓所，再檢獲130盒同類藥物，市值約17萬元，並拘捕同住34歲妻子。夫婦涉嫌未根據及按照入口許可證規定輸入違禁物及管有第一部毒藥被捕。兩人已獲准保釋候查。

康恩表示，檢獲藥物沒有「HK-」5位數註冊編號，其安全、功效及質素成疑，藥物將送政府化驗所檢驗。海關將繼續調查購貨渠道、處理方式等，不排除有更多人被捕。

包裝似印度仿製藥

功效成分待驗

據了解，涉案藥物包裝與印度藥企Astrica仿製藥「Primovir」相似，該款藥在內地暢銷，曾驗出沒有有效抑制新冠成分，被質疑造假。近日本港出現多宗懷疑走私或非法銷售新冠口服藥案件，衛生署早前稱，本港現只有兩款新冠口服藥註冊為香港藥劑製品，分別為輝瑞的「帕克斯洛維德（Paxlovid）」，及默沙東的「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」，亦只有這兩款口服藥物獲管理局批准註冊用作治療新冠感染。

上 / 下一篇新聞

初選案被告揀律師 法援稱爆quota拒納 5人提名大狀遭否決 梁國雄轉用署方指派代表
初選案被告揀律師 法援稱爆quota拒納 5人提名大狀遭否決 梁國雄轉用署方指派代表
法援署要求經驗 3年至少5宗 獲委聘處理國安案大狀：不知為何被選中
法援署要求經驗 3年至少5宗 獲委聘處理國安案大狀：不知為何被選中
「官司纏身」社工入選註冊局紀委會 勞福局促重新考慮 原定今起新一屆任期 名單未刊憲 消息稱涉陳虹秀
「官司纏身」社工入選註冊局紀委會 勞福局促重新考慮 原定今起新一屆任期 名單未刊憲 消息稱涉陳虹秀
社工求助稱註冊續期遭拖延 註冊局：不評論個案
社工求助稱註冊續期遭拖延 註冊局：不評論個案
醉昏團年飯 中年漢猝死 同事宴後先離酒樓 職員翌早揭身體冰凍
醉昏團年飯 中年漢猝死 同事宴後先離酒樓 職員翌早揭身體冰凍
律政司長要求 鄧桂思死因研訊押後 高永文倡業界訂指引辨失誤誤殺
律政司長要求 鄧桂思死因研訊押後 高永文倡業界訂指引辨失誤誤殺
擴基層醫療 醫生憂刑責風險增 李夏茵：跨專業團隊同負責
擴基層醫療 醫生憂刑責風險增 李夏茵：跨專業團隊同負責
石籬綠化地擬改劃 將建5400伙公營屋 居民、環團反對 發展局：需取捨平衡
石籬綠化地擬改劃 將建5400伙公營屋 居民、環團反對 發展局：需取捨平衡
老一輩墾梯田供菜山下 百年石梨坑村或迫遷
老一輩墾梯田供菜山下 百年石梨坑村或迫遷
涉劫表行越南裔男子被捕 檢值29萬失表
涉劫表行越南裔男子被捕 檢值29萬失表
鄭雁雄：港漸離泛政治化漩渦 新春致辭重「興」 倡港積極參與國際交流
鄭雁雄：港漸離泛政治化漩渦 新春致辭重「興」 倡港積極參與國際交流
單日確診九連跌 旅業料3月復旺
單日確診九連跌 旅業料3月復旺
調查：劏房籠屋板間房戶 三成等公屋逾5年無果
調查：劏房籠屋板間房戶 三成等公屋逾5年無果
大灣區GBA專題：墨香不再遺蹟湮沒 穗報館街活化路漫 學者嘆中國報業發源地遭輕視
大灣區GBA專題：墨香不再遺蹟湮沒 穗報館街活化路漫 學者嘆中國報業發源地遭輕視
大灣區GBA專題：近代報刊起源十三行 鴉片戰爭後擴至滬港
大灣區GBA專題：近代報刊起源十三行 鴉片戰爭後擴至滬港
大灣區GBA專題：孫中山革命據點 和平中路中醫街規劃文化旅遊區
大灣區GBA專題：孫中山革命據點 和平中路中醫街規劃文化旅遊區
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
擬本地組裝 港台星為目標市場
擬本地組裝 港台星為目標市場
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】上BBC中文節目 談進修生活 陳朗昇在英最記掛立場案
【Emily】上BBC中文節目 談進修生活 陳朗昇在英最記掛立場案
【Emily】跨灣大橋大球場慈善活動 新舊高官齊撐
【Emily】跨灣大橋大球場慈善活動 新舊高官齊撐
【Emily】嶺大消費券調查：逾半人購非耐用品 青年更願買耐用品
【Emily】嶺大消費券調查：逾半人購非耐用品 青年更願買耐用品
【Emily】長洲街坊代表選舉 投票率跌12百分點
【Emily】長洲街坊代表選舉 投票率跌12百分點
【Emily】楊永杰梁文廣搭高鐵 直播至少7次
【Emily】楊永杰梁文廣搭高鐵 直播至少7次