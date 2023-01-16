港聞

港聞二

老一輩墾梯田供菜山下 百年石梨坑村或迫遷

【明報專訊】政府擬改劃的葵涌石排街綠化帶範圍內，有條隱世的石梨坑村，現有20多戶居民。石籬改劃關注組表示，石梨坑村可追溯到清光緒年間（1875至1908年），二戰後人口漸增形成村落，村民自行分租土地，開墾梯田務農為生，蔬菜運山下屋邨售賣，見證該區發展及演變，不但是歷史一部分亦貢獻社區。

光緒年間起有人聚居

1980年代達人口高峰

本身是石梨坑村民的石籬改建關注組成員葉雯表示，石梨坑村面臨發展故成立關注組，發起向村民蒐集與該村歷史有關的照片、文件、剪報，及以口述歷史方式重塑該村歷史。蒐集結果發現，石梨坑村最早於清光緒年間已有人聚居，至二次大戰後人口漸增，村民沿水坑建屋，小部分是紅磚屋，大多為木屋，逐漸形成村落。1950年代正名為石梨坑村，1980年代達人口高峰，村內300多間寮屋，居住2000多人。

石梨坑村民早期以務農為生，大多種菜，亦有村民養蜂養豬。村民會將蔬菜運到山下的屋邨售賣。到了1970年代，村民成立互助委員會，由村民擔任委員，就村內事務進行相議，並獲政府承認。

長春社高級公共事務經理李少文表示，石梨坑村見證區內發展，定位獨特，介乎市區寮屋村與新界原居民村之間，居民務農為生，與自然環境融合，至今仍隱約可見梯田的痕迹，認為有歷史價值，應予保留。

相關字詞﹕石梨坑村

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