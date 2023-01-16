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石籬綠化地擬改劃 將建5400伙公營屋 居民、環團反對 發展局：需取捨平衡

【明報專訊】政府建議改劃葵涌石籬邨以東一幅約5.42公頃綠化地帶土地，興建5座5400伙公營房屋以容納約1.5萬人。居民組織表示現時該區屋邨屋苑有約7萬多人口，憂日後加重交通負荷，促當局撤回。長春社同樣反對，認為項目若通過將失去緩衝區影響郊野公園生態。政府正就石排街改劃用途向城規會闖關，提交申述日期本周三屆滿。發展局稱決策過程往往需取捨，務求平衡覓地建屋和其他考慮。

明報記者 馬耀森

居民組織指項目距郊園百米

倡先發展同區閒置官地

石籬改建關注組成員周藹銓表示，石排街建屋計劃有3問題，會令北葵涌交通及社區設施負荷大增，威脅距離只有百米的金山郊野公園生態，以及消滅擁有逾百年歷史的石梨坑村的歷史價值（見另稿）。周稱，葵涌區內有多幅政府閒置土地，認為應優先發展。

葵青區議員林紹輝表示，房委會去年9月就石排街發展提交區議會討論，11月已提交城規會改劃，「顯示政府好心急，好想項目盡快上馬，最近地政總署更已派員為石梨坑村村民凍結登記，但該項目未獲城規會通過」，批評政府未做好諮詢。

長春社憂影響生態通風

測量師料技術問題可解

長春社高級公共事務經理李少文表示，政府2013年已提出於郊園邊陲建屋，石排街綠化地帶是選址之一，事隔多年以改劃綠化帶為名再提出發展同一地點，「借屍還魂」。李稱，項目位於金山郊野公園邊陲，若發展將失去緩衝，影響生態。他說選址本為山丘，絕大部分有植被覆蓋，夷平建屋會影響該區通風，「要犧牲好多嘢去換取幾千個單位」，質疑是否值得。

有資深測量師認為，本港市區過去數十年不斷擴展，與郊區愈來愈接近，政府挑選改劃綠化地難免觸碰郊野公園邊陲，但要符合各項技術標準，例如生態及交通配套等，相信各部門會配合解決技術問題，認為在發展與保育之間要取得平衡。

政府稱保育價值相對低

房會稱已初步評估交通

發展局表示，石排街地盤位於已建設地區邊緣，鄰近市區，雖是綠化地帶但保育價值相對較低，因此有潛力改劃發展公營房屋。房委會表示，為達至建屋目標，房委會會在政府「造地」的同時開展前期籌備和設計工作。另外，土木工程拓展署表示，該項目已初步評估交通，建議鄰近4路口做改善工程，以紓緩交通。

地政總署表示，去年11月18日合共為發展範圍內受影響14寮屋戶清拆前凍結登記。根據計劃，居民遷出限期將不早於2025年第三季。發展局提交立法會的文件顯示，2019年至2021年約有57公頃綠化帶改劃，當中七成改劃住宅。石排街土地是政府2014年提出改劃住宅的13幅土地之一，預計2029年動工，最快2035年分階段落成。

相關字詞﹕發展局 房委會 石籬改建關注組 綠化地帶

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