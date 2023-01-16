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社工求助稱註冊續期遭拖延 註冊局：不評論個案

【明報專訊】香港社會工作者總工會表示，最近先後接獲數名註冊社工求助，稱近日按要求申請註冊續期時疑遭無理拖延。會長張志偉表示，部分求助人不涉被控或定罪紀錄，促請相關人員內部審批時提出合理懷疑才抽起續期申請，否則或影響社工生計和工作安排。社工註冊局稱不評論個別個案申請情况，一般而言，當註冊局收妥申請文件及費用後，註冊局將於約10個工作天內批准有關續期申請。

勞福局：註冊局處理續期

勞福局昨回覆稱，社工註冊續期申請屬註冊局職責範疇，註冊局須按照《社會工作者註冊條例》規定處理。

社總早前在facebook表示，註冊社工續期時須填妥申請表格，包括確認通常居港、無任何控罪或定罪紀錄，以及無被註冊局停牌，並繳交續期費用；由於每月有上千名相關申請，註冊局一直以網上系統方式，羅列申請名單予註冊局成員審批，一般情况下相關申請均「順暢無阻」。

最近有社工求助稱，收到通知「由於會上有註冊局成員提出考慮你的個案，續期申請暫時待續」，而無提供任何額外資訊；社總引述涉事社工稱感到不公，有關安排為他們帶來沉重壓力及向相關工作機構交代的負擔。

張志偉稱，以往普遍一至兩個月就完成審批，雖然註冊局成員有權在未有解釋的情况下抽起部分人的續期申請，惟為免予外界濫權觀感，促相關人員內部審批時，有合理理由才抽起續期申請，例如有控罪或定罪紀錄等。張又表示，已建議涉事社工向註冊局行政委員會反映，期望減少因續期申請延遲而影響工作。被問到事件是否涉及政府審查，他稱不便透露「若干」求助社工背景，亦不清楚有否相關情况。

相關字詞﹕續牌 註冊社工 香港社會工作者總工會

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