港聞

港聞一

法援署要求經驗 3年至少5宗 獲委聘處理國安案大狀：不知為何被選中

【明報專訊】根據法援署委派刑事案的要求，大律師或律師須在過去3年至少曾處理5宗相關案件。《港區國安法》實施至今兩年半，已審結的案件數目不算多，外界關注署方如何評核律師的工作經驗，為國安法被告指派合適的辯護團隊。曾獲法援委聘處理國安法案件的大律師表示，不知道自己為何被法援署選中，估計沒有特定標準。

法援署：考慮其他案件經驗

被問到如何審視大律師或律師處理國安法相關案件的經驗，法援署回覆表示，對於較少在區域法院或原訟庭審理的刑事案件，署方會按個別大律師或律師處理其他區院或原訟庭案件的經驗，尤其是複雜的刑事案經驗，考慮是否適合接辦案件。

上庭90日料收費百萬元計

綜合法律界消息，法援署在國安法案件指派的大律師之中，有人的訴訟經驗較豐富，亦有人較少接手大案，在行內名氣不大。以初選案審期90日計算，假設被告不依賴法援，要以市場價聘請大律師參與審訊，法律費用相信以百萬元計。

法援改派律師

唐英傑放棄上訴許可申請

除初選案，過往亦有國安法案件的法援問題引起關注。國安法首案被告唐英傑被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成，判囚9年；他曾就定罪和刑期上訴，後獲法援署改派另一間律師事務所，就放棄了上訴許可申請。另曾有傳媒報道，因煽動他人分裂國家罪判囚5年9個月的「第二代美國隊長」馬俊文，在案件開審前被法援署更改委派的大律師，不再由前大律師公會主席夏博義代表。

上 / 下一篇新聞

初選案被告揀律師 法援稱爆quota拒納 5人提名大狀遭否決 梁國雄轉用署方指派代表
初選案被告揀律師 法援稱爆quota拒納 5人提名大狀遭否決 梁國雄轉用署方指派代表
「官司纏身」社工入選註冊局紀委會 勞福局促重新考慮 原定今起新一屆任期 名單未刊憲 消息稱涉陳虹秀
「官司纏身」社工入選註冊局紀委會 勞福局促重新考慮 原定今起新一屆任期 名單未刊憲 消息稱涉陳虹秀
社工求助稱註冊續期遭拖延 註冊局：不評論個案
社工求助稱註冊續期遭拖延 註冊局：不評論個案
醉昏團年飯 中年漢猝死 同事宴後先離酒樓 職員翌早揭身體冰凍
醉昏團年飯 中年漢猝死 同事宴後先離酒樓 職員翌早揭身體冰凍
律政司長要求 鄧桂思死因研訊押後 高永文倡業界訂指引辨失誤誤殺
律政司長要求 鄧桂思死因研訊押後 高永文倡業界訂指引辨失誤誤殺
擴基層醫療 醫生憂刑責風險增 李夏茵：跨專業團隊同負責
擴基層醫療 醫生憂刑責風險增 李夏茵：跨專業團隊同負責
石籬綠化地擬改劃 將建5400伙公營屋 居民、環團反對 發展局：需取捨平衡
石籬綠化地擬改劃 將建5400伙公營屋 居民、環團反對 發展局：需取捨平衡
老一輩墾梯田供菜山下 百年石梨坑村或迫遷
老一輩墾梯田供菜山下 百年石梨坑村或迫遷
搜印度寄港郵包檢新冠藥 海關拘夫婦
搜印度寄港郵包檢新冠藥 海關拘夫婦
涉劫表行越南裔男子被捕 檢值29萬失表
涉劫表行越南裔男子被捕 檢值29萬失表
鄭雁雄：港漸離泛政治化漩渦 新春致辭重「興」 倡港積極參與國際交流
鄭雁雄：港漸離泛政治化漩渦 新春致辭重「興」 倡港積極參與國際交流
單日確診九連跌 旅業料3月復旺
單日確診九連跌 旅業料3月復旺
調查：劏房籠屋板間房戶 三成等公屋逾5年無果
調查：劏房籠屋板間房戶 三成等公屋逾5年無果
大灣區GBA專題：墨香不再遺蹟湮沒 穗報館街活化路漫 學者嘆中國報業發源地遭輕視
大灣區GBA專題：墨香不再遺蹟湮沒 穗報館街活化路漫 學者嘆中國報業發源地遭輕視
大灣區GBA專題：近代報刊起源十三行 鴉片戰爭後擴至滬港
大灣區GBA專題：近代報刊起源十三行 鴉片戰爭後擴至滬港
大灣區GBA專題：孫中山革命據點 和平中路中醫街規劃文化旅遊區
大灣區GBA專題：孫中山革命據點 和平中路中醫街規劃文化旅遊區
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
擬本地組裝 港台星為目標市場
擬本地組裝 港台星為目標市場
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】上BBC中文節目 談進修生活 陳朗昇在英最記掛立場案
【Emily】上BBC中文節目 談進修生活 陳朗昇在英最記掛立場案
【Emily】跨灣大橋大球場慈善活動 新舊高官齊撐
【Emily】跨灣大橋大球場慈善活動 新舊高官齊撐
【Emily】嶺大消費券調查：逾半人購非耐用品 青年更願買耐用品
【Emily】嶺大消費券調查：逾半人購非耐用品 青年更願買耐用品
【Emily】長洲街坊代表選舉 投票率跌12百分點
【Emily】長洲街坊代表選舉 投票率跌12百分點
【Emily】楊永杰梁文廣搭高鐵 直播至少7次
【Emily】楊永杰梁文廣搭高鐵 直播至少7次