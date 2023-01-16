法援署要求經驗 3年至少5宗 獲委聘處理國安案大狀：不知為何被選中

法援署：考慮其他案件經驗

被問到如何審視大律師或律師處理國安法相關案件的經驗，法援署回覆表示，對於較少在區域法院或原訟庭審理的刑事案件，署方會按個別大律師或律師處理其他區院或原訟庭案件的經驗，尤其是複雜的刑事案經驗，考慮是否適合接辦案件。

上庭90日料收費百萬元計

綜合法律界消息，法援署在國安法案件指派的大律師之中，有人的訴訟經驗較豐富，亦有人較少接手大案，在行內名氣不大。以初選案審期90日計算，假設被告不依賴法援，要以市場價聘請大律師參與審訊，法律費用相信以百萬元計。

法援改派律師

唐英傑放棄上訴許可申請

除初選案，過往亦有國安法案件的法援問題引起關注。國安法首案被告唐英傑被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成，判囚9年；他曾就定罪和刑期上訴，後獲法援署改派另一間律師事務所，就放棄了上訴許可申請。另曾有傳媒報道，因煽動他人分裂國家罪判囚5年9個月的「第二代美國隊長」馬俊文，在案件開審前被法援署更改委派的大律師，不再由前大律師公會主席夏博義代表。