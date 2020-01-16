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初選案被告揀律師 法援稱爆quota拒納 5人提名大狀遭否決 梁國雄轉用署方指派代表

【明報專訊】47人因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，擬不認罪的17人暫定本月30日起展開90日審訊。法律援助署證實，初選案中有11名被告獲批法援，其中近半被告（5人）提名的辯方大律師人選不獲法援署接納，當事人須接受法援署委派律師或自行聘請律師。「長毛」梁國雄是其中一名獲批法援的被告，其妻陳寶瑩向本報透露，早前點名欲聘請擅長人權法的律師，法援署以「爆quota」（超額）為由否決提名，現改由署方指派的律師代表抗辯，「覺得有點唔公道」。

明報記者 余卓祈

「完善法援」刑案禁選律師

初選案被告推行前獲批申請

法援制度慣例，申請人可向法援署提名一名大律師和一名律師打官司，署方不一定接納提名。政府於2021年底實施「完善法援制度」，進一步列明刑事案件不得選擇律師代表，改由法援署指派。法援署回覆表示，包括認罪和不認罪的被告，初選案在原訟庭階段，共有5人的大律師提名不獲接納，另有一人的律師提名被拒（見表）。署方補充，初選案被告的所有律師提名，均在完善法援措施推行前已被接納。

梁國雄是不認罪受審被告之一，陳寶瑩稱丈夫通過法援審查後，去信提名合作多年、較熟悉憲法和人權法的律師，不料法援署指該律師接案限額已滿，改派其他律師參與審訊。陳認為，被告原則上有權選擇心儀律師，她不便透露提名人選是大律師抑或事務律師，亦不想針對新一任法律團隊，只想說清楚法援制度問題，「既然可以有指定選擇的話，為何因為quota令我們得不到最佳服務呢？起碼我們認為是最佳」。

除以《港區國安法》起訴的初選案，長毛曾捲入不同社運官司。陳寶瑩稱，丈夫多次獲批法援，現面臨最高判終身監禁的重罪，卻首次因法援而更換法律團隊。由於牆內資訊渠道閉塞，她渴望能與相熟律師合作，以減輕丈夫心理壓力，然而自費請律師的費用高昂，「不止是我們，基層市民都好難負擔」。

接受法援署委派律師是其中一個選擇，另一選擇是自費應付審訊。本報從兩個消息來源得悉，有初選案被告認為法援署委派的大律師不合心意，決定放棄法援，自行聘用屬意的大狀。

戴大為：心儀律師代表最佳

熊運信：不影響審訊公平

港大法律系前教授戴大為表示，對於初選案這種性質敏感案件，被告最好可由心儀律師代表，方可確保審訊公平；他稱，以往合作經驗是被告揀選律師的關鍵原因，律師亦要獲得被告信任才能妥善抗辯，若被告對法援署委派的律師存疑，或會令人擔心出現內地「官派律師」情况。

律師會前會長熊運信則稱，被告向法援署提名律師的權利並非絕對，現時被告仍獲署方指派律師，不會影響審訊公平，「如果完全無律師代表，才是真正有問題」。他認為，外界可能有既定觀感，以為以公帑資助聘用的律師水準及不上私人聘請的律師，但前者要通過法援署的資格篩選，不代表訟辯能力較低。

大狀接法援刑事案限額：

一年25宗或150萬法援費

翻查資料，法援署委派刑事案件設有限額，每名大律師過去12個月內只可處理25宗案或收取的法援費用達150萬元、每名律師則只可處理25宗案或收取的法援費用達75萬元。

本報就梁國雄提名的律師「爆quota」一說向法援署查詢，署方表示會根據律師接辦法援案的數目或費用、過往工作表現和經驗等準則，從名冊內揀選律師處理法援個案。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕梁國雄 法律援助 顛覆國家政權罪 初選案

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