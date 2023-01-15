港島首過渡房動土 料第四季入伙

柴灣地皮租5年 提供103伙

社協獲房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助5665萬元，以5年短期租約形式向政府租用柴灣常安街一幅鄰近翠灣邨及翠樂邨用地，面積1250平方米。社協副主任施麗珊稱，租約會由今年開始起計，目前考慮與首批租戶先簽訂兩年租約，其後再視乎情况或會逐年續約。她期望5年後能夠續租該用地，直至居民上樓為止。

高4層 人均140呎

相關項目將興建一幢4層高樓宇，每個單位均附有獨立廚廁及有窗，人均面積約140平方呎。港燈會贊助室內部分電器，包括為每個單位安裝熱水爐，以及提供5000元現金津貼予各居民購置生活所需。招募對象以劏房戶優先，八成名額編配予輪候公屋滿3年的申請者，其餘兩成為輪候未滿3年或有住屋需要者，最快今年中接受申請。

房屋局長何永賢致辭稱，柴灣常安街選址屬港島區首個過渡房屋項目，預料市民申請反應熱烈。她提及以「組裝合成」形式可加快興建房屋，以解決部分市民對住屋的迫切需求，又感謝社會各界共同努力幫助有需要市民。