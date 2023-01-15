公院醫生控誤殺 盧寵茂籲業界冷靜 醫生憂同業或拒做手術

盧料短暫有心理影響 信可應付

盧寵茂昨出席活動後見記者稱，不會評論個別案件等實際情况，但形容醫生工作「面對相當大嘅壓力」，「咁嘅情况下有啲失誤係會發生」，強調自己關注事件會否影響公私營業界工作效率和專業發展，希望業界保持冷靜和專業，重申醫管局將做好措施，確保醫護可在安全的系統和環境下繼續工作。

醫生：案件影響或永不能除

至於案件會否令醫生拒絕做高風險手術，導致高齡病人等難以接受治理，盧寵茂認為事件對醫學界的專業發展及工作，「喺心理上短暫有些影響」，但處理高風險手術的醫生曾面對有關治療風險所帶來的壓力，相信有關醫護能應付。

曾在公院工作20多年的資深腫瘤科醫生岑信棠指出，醫療一向就是需冒險的工作，形容醫生「就係評估係咪需要冒險」，惟案件令同業有感執行職務風險大增，或可能出現「點解我要咁傻，為咗幫你而有機會失去自由」的心態，而有拒收病人的情况。岑信棠形容案件對醫生工作的影響或有如烙印，「有機會永遠都洗唔走」。

林哲玄憂日後高風險手術

「不良後果放上枱讓病人揀」

本身是外科醫生的林哲玄曾在公院工作10多年，他認為醫生原本的壓力來自可能的併發症、手術時間長等，而非有可能面對刑事檢控，形容局長將兩個層次的壓力問題混為一談。他形容業界因事件相當驚恐，惟「上到戰場幾驚都要打仗」，不相信有公立醫院醫生會因事件拒收病人或拒做手術，但憂慮醫生日後做肝癌、大腸癌等高風險大型手術前，會將所有不良後果「放晒上枱面等病人自己揀」，出現既「嚇親病人又未能提供最好的醫療服務」的情况。