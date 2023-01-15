公院醫生控誤殺 盧寵茂籲業界冷靜 醫生憂同業或拒做手術

【明報專訊】兩名聯合醫院醫生2017年「開漏藥」導致病人鄧桂思急性肝衰竭後不治，6年後被控誤殺罪，明天提堂。外界關注事件會否影響醫學界士氣、拒為高危病人做手術以減被控風險等。醫衛局長盧寵茂（圖）昨籲業界保持冷靜和專業，又形容醫生工作面對相當大壓力，出現失誤「係會發生」。醫衛界立法會議員林哲玄形容事件「破壞晒醫生嘅信念」，業界因事件相當驚恐，憂慮有同業做大型手術前只向病人交代最壞後果或加速出現防禦性醫療（defensive medicine）。另有醫生認為現時進行醫療程序風險增加，會導致部分醫生潛意識推卻手術。
盧料短暫有心理影響 信可應付
盧寵茂昨出席活動後見記者稱，不會評論個別案件等實際情况，但形容醫生工作「面對相當大嘅壓力」，「咁嘅情况下有啲失誤係會發生」，強調自己關注事件會否影響公私營業界工作效率和專業發展，希望業界保持冷靜和專業，重申醫管局將做好措施，確保醫護可在安全的系統和環境下繼續工作。
醫生：案件影響或永不能除
至於案件會否令醫生拒絕做高風險手術，導致高齡病人等難以接受治理，盧寵茂認為事件對醫學界的專業發展及工作，「喺心理上短暫有些影響」，但處理高風險手術的醫生曾面對有關治療風險所帶來的壓力，相信有關醫護能應付。
曾在公院工作20多年的資深腫瘤科醫生岑信棠指出，醫療一向就是需冒險的工作，形容醫生「就係評估係咪需要冒險」，惟案件令同業有感執行職務風險大增，或可能出現「點解我要咁傻，為咗幫你而有機會失去自由」的心態，而有拒收病人的情况。岑信棠形容案件對醫生工作的影響或有如烙印，「有機會永遠都洗唔走」。
林哲玄憂日後高風險手術
「不良後果放上枱讓病人揀」
本身是外科醫生的林哲玄曾在公院工作10多年，他認為醫生原本的壓力來自可能的併發症、手術時間長等，而非有可能面對刑事檢控，形容局長將兩個層次的壓力問題混為一談。他形容業界因事件相當驚恐，惟「上到戰場幾驚都要打仗」，不相信有公立醫院醫生會因事件拒收病人或拒做手術，但憂慮醫生日後做肝癌、大腸癌等高風險大型手術前，會將所有不良後果「放晒上枱面等病人自己揀」，出現既「嚇親病人又未能提供最好的醫療服務」的情况。