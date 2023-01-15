4年首宗流感童殁 遺傳病4歲女不治

離世4歲女童患「黏脂質症第二型」，須接受紓緩治療，衛生防護中心表示，女童去年12月24日起發燒、咳嗽和流鼻水，同日送到屯門醫院，其後入住該院兒科深切治療部。經化驗證實，女童呼吸道樣本對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨牀診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，其後情况轉差，12月28日死亡。中心補充，初步調查顯示，女童潛伏期內無外遊，家居接觸者至今沒有出現病徵，正繼續調查個案。

翻查衛生防護中心紀錄，本港於2019年1月底錄得一宗18歲以下流感死亡個案，涉事兩歲男童感染甲型（H1）流感誘發腦病變。而衛生防護中心的流感速遞顯示，防護中心實驗室最新（今年第一周）採集上呼吸道樣本驗出流感病毒比率為0.62%，低於基線水平（9.21%）。

兩周始呈報 衛署：詳檢後按機制呈

衛生署回覆查詢稱，女童的新冠檢測結果為陰性。至於女童生前有否接種流感疫苗，署方說流行病學調查仍在進行。

衛生署表示，昨日接獲有關部門呈報個案；本報另向屯門醫院查詢女童何日做呼吸道樣本化驗、為何未即時呈報相關部門，獲回覆稱院方在女童離世後詳細檢視事主臨牀資料後，按既定機制呈報衛生防護中心跟進。

（新冠疫情）