孔繁毅：過年後倘疫緩 可取消隔離撤上學快測

港大內科學系傳染病科主任兼臨牀教授孔繁毅昨在商台《政經星期六》表示，從科學而言，本港已有條件將新冠病毒視為風土病，另推算單日新增陽性個案數將持續下跌，估計港府在農曆新年及通關後若見疫情維持穩定，將「放心」取消隔離令。他說，醫院或院舍探訪者檢測要求、上學前快測要求隨後亦可逐步取消。

稱3月或可撤口罩令

孔繁毅形容，口罩令屬「最後卸下的防禦措施」，加上現時仍要慎防新冠和冬季流感雙重夾擊，應維持相關措施。他在節目後見記者時補充，若疫情持續趨向平穩，認為3月或4月可取消口罩令，又說縱取消口罩令仍建議市民在冬季或室內佩戴口罩。

本港昨新增7749宗個案，其中7563宗屬本地感染個案。衛生防護中心日前公布首宗帶Omicron XBB.1.5變異病毒株的本地個案，孔繁毅不排除XBB.1.5可能成為本港主流毒株，惟感染相關病毒株的患者大多無病徵或病徵輕微，預料對醫療體系威脅很低，加上本港整體混合免疫屏障較高，市民毋須過慮。

另外，醫管局昨公布新增54名新冠患者在公立醫院離世，介乎53至105歲；根據初步分析，其中28人死因與新冠有關。

海關截250盒疑走私新冠藥

另外，海關上周截獲380盒疑涉走私新冠口服藥，估計總值50萬元，其中250盒上周三於機場檢獲，130盒則在昨日於天水圍截獲。海關拘捕疑涉案1女1男，分別34歲及40歲，今日將交代案情。

（新冠疫情）