美：二價復必泰或關長者中風 風險未證 需更多調查暫不改接種建議 林永和籲高風險者先諮詢

港衛署：未見涉二價中風個案

衛生署回覆查詢稱，專家委員會已知悉相關公告，會繼續對相關疫苗做安全監察。署方至今共接獲不超過5宗涉及復必泰二價疫苗的異常事件報告，當中並無涉及中風個案。

美追蹤55萬長者發現

「不太可能代表真正臨牀風險」

美國疾病控制及預防中心（CDC）和食品及藥物管理局（FDA）上周五公布，根據CDC疫苗安全監察系統「疫苗安全數據鏈」（Vaccine Safety Datalink，簡稱VSD，是近乎實時監察系統），65歲及以上者接種復必泰二價疫苗後21天內，與22至44天相比，更可能出現缺血性中風（ischemic stroke）。美國有線新聞網絡（CNN）引述CDC官員指出，VSD追蹤了約55萬名接種二價復必泰的長者，其中130人在接種後3周內中風，無人死亡。缺血性中風又稱腦缺血，是由於向腦部供血的動脈阻塞引起。

不過，CDC及FDA強調，其他大型研究、CDC的「疫苗異常事件通報系統」、其他國家的數據庫及輝瑞和BioNTech數據庫均沒顯示相關安全問題，需更多調查。這兩家機構表示，VSD有關數據不太可能代表真正臨牀風險，但認為與公眾分享這一信息是重要的。CDC稱，目前不會改變接種建議。CDC在新聞稿另表示，未有初步信號顯示莫德納二價疫苗與缺血性中風有關。

美國輝瑞和德國復必泰聲明稱，CDC或FDA都沒有在美國和全球許多其他監測系統中觀察到類似發現，也沒有證據顯示缺血性中風與接種復必泰有關。

孔繁毅：只屬觀察數據 毋須過慮

疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅稱，上述數據只屬觀察結果，數據未見接種二價疫苗後與缺血性中風的明確關係，另稱多項因素均可能導致觀察結果存在偏差，如較多健康風險的長者較有可能接種加強劑，重申將密切觀察本港情况，籲市民毋須過憂。

委員會另一成員林永和則表示，本港監察暫時未見有市民接種二價疫苗後出現中風的情况，加上美國當局未有改變接種建議，認為一般健康長者可繼續安心接種二價疫苗；而有長期病或吸煙習慣等的長者，如有不安，接種前可先向家庭醫生查詢哪種疫苗適合。

明報記者

（新冠疫情）