年廿七至三十 陸路北上配額日增1.5萬 港珠澳橋增1000

特首李家超昨在社交平台表示，增加預約名額是回應兩地對春節前經相關口岸往來的殷切需求，已指示團隊在各口岸部署充足人手，當局會總結經驗，以決定通關往後階段安排。林世雄表示，港鐵今日會增派人手到高鐵西九龍站協助乘客，相信港鐵已汲取首日售票混亂的教訓，會確保通車暢順。

落馬洲支線1萬 深圳灣5000 未公布南下增額

當局昨午3時起調整網上預約通關名額，加額前約半小時，網上系統顯示年廿七至年三十多個口岸預約爆滿，其中年廿八4個口岸全日滿額，年廿九3個口岸滿額，僅深圳灣有小量餘額。預約配額增加後，至昨晚10時未再有口岸顯示有日子預約爆滿，僅港珠澳口岸於年初一至三（22至24日）顯示只剩小量配額。內地當局昨未有公布增加南下預約名額，昨晚10時內地系統顯示，年廿七至年廿九每日約2000多至3000多人預約南下。

永東直巴管理有限公司副總經理蔡順基稱，市民須預約到深圳灣口岸配額才可買直通巴車票，惟之前深圳灣口岸名額少，較難搶，觀察到市民傾向預約有較多配額的落馬洲支線口岸乘港鐵北上，業界見客少，不敢復辦長途巴士線，過去一周僅提供往深圳市區服務，入座率僅兩三成。他說高鐵售票熱烈，反映市民北上往廣東省城市需求大，各公司近日陸續復辦長途線，其公司亦於明日（16日）復辦，但預訂率僅兩三成。他相信增加配額後市民會重新考慮搭直通巴，料入座率可升至五六成，盼當局不僅在春節加額，長遠盡快再加配額，業界運力夠應付每日兩萬人北上。

高鐵今復運 西九站昨續排長龍

疫下停運3年的高鐵今日復運，西九龍站首班往福田的列車於早上7時03分開出，而往新設廣州東站的首班車則於早上8時01分開出。車票上周四（12日）開售時情况混亂，本報亦發現連日來網上購票平台「中國鐵路12306」顯示部分日子高鐵車票售罄，西九龍站卻仍有餘票可賣，情况昨日持續。林世雄昨在商台《政好星期六》回應稱，保留一定數量車票在西九站售賣做法合適，部分乘客或不習慣網上購票，認為最重要有足夠資訊讓公眾知悉情况後自行決定親身到站內或網上買票。

不過，網上車票配額明顯較少，以前往廣州東及廣州南為例，昨午4時「12306」網站顯示未來兩周大部分日子車票已售罄，同一時間西九龍站內顯示屏顯示部分日子仍有過百張餘票，購票市民只能親身到西九龍站排隊，連日來站內出現人龍，昨午3時許站內有指示牌顯示需排隊兩小時。