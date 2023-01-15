國安公署鄭雁雄升官接掌中聯辦 另接任國安委顧問 「港工作置於黨國全局謀劃」

中聯辦昨發布駱惠寧與鄭雁雄的合照，59歲的鄭雁雄形容香港工作是「國之大者」，他在新崗位定會忠誠履職，並訂下6個工作方向，包括：任何時間都擔當起中央賦予的職責使命；不斷提升職責所需的理論素養和專業能力；從政治上把握和處理問題，將香港工作置於黨和國家事業的全局來謀劃；做到敢戰敢勝；帶好隊伍；從嚴要求自己，用實際行動詮釋忠誠擔當。

訂6工作方向：敢戰敢勝 對己從嚴

廣東汕頭人鄭雁雄2020年7月來港出任中央駐港國安公署署長。在《港區國安法》實施後，他與駱惠寧均被列入美國財政部的制裁名單。

鄭雁雄自1993年任共青團廣東省常委，此後大部分時間擔任廣東省市職務，2011年擔任汕尾市委書記，其間陸豐市烏坎村事件爆發，村民不滿土地被村委私下變賣發起抗爭，鄭以強硬手段處理，又不滿村民求助境外媒體，批評境外媒體信不過。

李家超歡迎鄭履職 感謝駱惠寧貢獻

鄭雁雄在港擔任國安公署署長期間，多次發表有關國安法的「金句」（見表），曾以踢足球比喻自由，稱足球可以腳踢頭頂，合理衝撞，但必須有底線邊線、有裁判邊判，「妄想通過街頭政治改變內地政制來適應香港，是一種愚蠢的本末倒置，必定玩火自焚」。

特首李家超昨發聲明歡迎鄭雁雄出任新職，相信鄭會帶領中聯辦繼續支持特區政府依法施政，共同全面準確貫徹落實一國兩制。李又感謝駱惠寧對香港特區所作貢獻。

劉兆佳指熟悉港事 信助港主動護國安

全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，鄭雁雄近年在國安公署工作，對香港事務熟悉，應是接任中聯辦主任的合適人選，而由中聯辦主任續任國安委顧問，相信鄭雁雄能讓該委員會更好的行使其維護國安職權，讓香港更能主動、自行處理好有關維護國家安全的工作。他認為中央對港的新政策已制定，誰出任中聯辦主任都要執行。

2019年反修例事件後，駱惠寧於2020年1月接替王志民出任中聯辦主任，當時駱已屆65歲退休之齡，來港前曾在安徽、青海、山西任職，從未參與港澳事務。他在香港多次落區了解民情，在任期間，中央頒布實施《港區國安法》，並修改本港選舉制度。

劉兆佳稱，駱來港時已過正常退休年齡，有「臨危受命」意味，現可說是「功成身退」。

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