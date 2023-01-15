孫玉菡：最低工資不止考慮通脹 須顧低薪工種流失

孫玉菡昨在港台《星期六問責》稱，各方就最低工資水平達至共識並不容易；相較2011年28元水平，今年上調至40元增幅約42%，「跑贏少少通脹」。最低工資水平調升後，當局預料7.3萬人受惠，遠低於當初推出最低工資時約18萬人，他解釋當年最低工資「由無到有」是很大變化，自然是涵蓋較大群體，但今年涵蓋人數較前幾年高。他說最低收入的十分之一人，其收入在最低工資水平上調後亦會有明顯增加。

回應「最低工資或不及領綜援」 孫：很多港人有骨氣 上班不止為錢

對於樂施會指最低工資水平較二人家庭綜援水平低，孫說綜援是社會用作「兜底」的保障系統，不能與最低工資比較；而政府多年來亦有引進在職家庭津貼等鼓勵就業。他透露，最低工資檢討周期從兩年縮短至一年有難度，惟委員會很快會就現時釐定水平的機制和效率提出意見，屆時會涵蓋相關議題。

人才通收5300申請 七成已批

另外，「高端人才通行證計劃」上月28日起接受申請，孫昨在有線電視《有理有得傾》透露，截至日前收到5300份申請，反應超乎當局預計，其中約75%申請已處理，逾九成（即佔總數約七成）獲批，大部分於數天至一周內獲批。他說，計劃中未符工作經驗要求、但最近5年內畢業的百強大學生每年設上限1萬人，其餘兩類申請人現階段不設上限，將於推出一年後檢討。