星、泰疫後新招吸客 推廣生態旅遊

去年兩地各錄逾10萬人次港客

新加坡自去年4月大幅放寬入境限制。新加坡旅遊局表示，去年首11月約有537萬入境旅客，主要來自印尼、印度及馬來西亞。

新加坡旅遊局去年推出「即刻隨心所往，心想獅城」策略冀振興旅遊業，包括因應電影《阿凡達：水之道》上映，在濱海灣花園推出「阿凡達世界：全新體驗」主題公園；因應疫後旅客注重健康和生態旅遊，加強推廣周邊64個小島，並規劃未來20年內將聖淘沙和布拉尼兩個島嶼重新發展為全新休閒旅遊目的地。

泰國自去年10月全面放寬入境限制。根據泰國旅遊局數字，截至上月中，去年入境旅客達1000萬人次。

泰國旅遊局香港辦事處處長Naparat Vudhivad透露，疫情下旅客偏向在當地逗留更長時間，探索和擁抱大自然，以及傾向到當地「避寒」。為迎合新旅遊趨勢，局方計劃今年首季推出到泰南普吉島探索珊瑚礁及到泰北學習種植咖啡豆等項目。