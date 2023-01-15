日本景點、機場缺人手 拖慢旅業復蘇 觀光設施接待吃力 港航線難加點加班

明報記者 梁敏琪 施晉宇 東京—香港連線報道

增逾9倍 去年首11月客不及疫前一成 港客12.8萬升百倍 日圓跌料助吸客

根據日本國家旅遊局數字，去年首11個月有逾246萬旅客人次訪日，較前年同期約23.4萬人次升9.5倍，但只及疫情前2019年首11月的2936萬不足一成。去年訪日旅客中，12.8萬人次來自香港，佔整體5%，較前年同期增逾107倍，是升幅最大地區。

日本國家旅遊局表示，港客過往人均消費額約16萬日圓（約9800港元），相信日圓匯率下跌會繼續吸引港人來日，但旅客人數視乎兩地直航恢復情况，暫難預測何時回到疫情前水平。

淺草、新宿多客 有歐美團

本報記者過去兩天分別在東京淺草及新宿一帶觀察，均見不少遊客，包括來自台灣、韓國及美國等，中國內地旅客較少。有歐美旅客組團參觀淺草寺。多間淺草手信店、餐飲店職員同稱，遊客量自去年底增加，但遠未及疫情前。其中售賣人形燒的「壹番屋」店員稱，今年初顧客人數較去年同期多三成，但疫情下要避免邊走邊吃，銷售仍受影響。

港客指店舖「唔夠人做嘢」 手信店員稱需懂粵語同事

台灣遊客顏先生稱之前從YouTube看到日本遊客區沒太多人，「感覺現在人（數）變很多，太晚來了」。

港人麥先生稱上周四（12日）到訪東京迪士尼樂園，個別機動遊戲要排隊近90分鐘。港人朱小姐疫情前每年赴日一兩次，今次是疫後首次到訪，觀察到店舖似乎「唔夠人做嘢，（店員）英文唔好、好fresh」，酒店登記亦較慢。

在羽田機場，有手信店職員稱店舖去年11月才重開，暫時大部分顧客為港人，需要懂廣東話的店員。

大灣區航空盼年內解決地勤荒

大灣區航空定期往來東京的航班上周啟航，其行政總裁許漢忠透露，去年底與東京及大阪機場接洽時，獲告知地勤方面「無人手、好多人離職」，「唔止一間咁講，全日空話唔得，JAL（日本航空）都話唔得」。他說即使希望加密班次，抑或開展大阪航線都有障礙，形容疫情令航空界受很大衝擊，「成個散咗」，「機場地勤唔夠人，延遲佢整個市場復蘇」，期望日本在年中至年底可解決問題。

藥物限購令前 有人一次買50盒

另外，止痛藥、感冒藥搶購潮早前蔓延至日本，厚生勞動省要求藥妝店和藥房限制客人買藥數量。在東京淺草、新宿一帶藥妝店所見，大多以日文、中文及英文標明限購1至5盒，部分配方缺貨，貨架改放空盒包裝。

有淺草藥妝店店員稱，搶藥潮自去年底開始持續至今，過去多為台灣人，不少人一次過購入二三十盒藥，約兩周前有限購令，避免本地人未能買藥。

另一名新宿藥妝店店員說，限購令前見過有人一次過買50盒藥，料為中國留學生代購，而限購令為各個品牌、各種配方分別計算，故有人會各類藥一起買，又或有多人組隊購藥。