活化校舍收生不足停運 前北九裁判院再投標踴躍

從30機構兩輪面試篩選 看好善導會財政營運

許透露，由於薩凡納曾改裝法院內部作課室等用途，加上選址位於深水埗，有利文創產業如手作等，因此項目尤其受大專院校歡迎，當中約10份申請來自院校，涉及約7至8間學校，擬從事創意藝術類的活動及課程。他續稱，由於項目申請數量多，委員會挑選當中五分之一，即約6至7個申請機構接受首輪面試，其後依據面試表現評分，篩剩3間機構第二輪面試，依據面試表現及補充資料作出最後評選。他表示，委員會評選準則嚴謹，並在考慮機構整體計劃，及活化用途與建築物的關連後，決定交由善導會推行活化工程。他對善導會充滿信心，長遠看好其財政及營運。

稱現時納入計劃建築少 爭取增加

此外，談及目前政府尚有眾多歷史建築未納入活化計劃內，許焯權也認為計劃中的歷史建築數量「偏少」，已爭取當局盡可能加入更多歷史建築項目。按目前制度，發展局負責挑選合適的政府歷史建築納入活化計劃，再交由委員會審議建議書及提供意見。

（城市保育）