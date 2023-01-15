活化古蹟研改革 准伙私營投標營運 擬增社會價值評分比重 保育委員會冀減停運風險

明報記者 區慧盈

發展局回應稱正全面檢討計劃，並諮詢委員會的意見，檢討範圍包括物色具潛力的歷史建築納入計劃的安排、計劃的推行機制、申請資格、評審程序和準則，以及對非牟利機構的支持等，預計年內完成檢討。

皇后碼頭2007年拆卸觸發社會關注保育議題，政府遂於2008年推出「活化歷史建築伙伴計劃」，容許非牟利團體申請活化及營運歷史建築，由政府資助改裝工程。計劃至今共推出6期，涉及22幢歷史建築及法定古蹟，惟當中有項目流標或被棄租（見表）。

社企欠經驗私企商業化 可互補長短

保育歷史建築諮詢委員會負責評審計劃申請，並擔當監察項目運作的角色。委員會成立以來一直擔任委員的許焯權親歷各活化項目的成敗。今年接任委員會主席的他接受專訪時回顧失敗例子，指出部分歷史建築因「先天不足」，如面積細、位置偏遠、維修活化費用龐大等，要視乎運氣「睇吓好唔好彩搵到合適機構」。他認為客觀條件不利下，「即使機構獲選後，做唔到落去都在所難免」。

有見及此，去年起他萌生改革念頭，由只容許非牟利機構參與，放寬資格至非牟利機構伙拍私營機構申請營運，補足非牟利機構缺乏的管理營運經驗，以免再出現停運情况；同時透過非牟利機構與社區的聯繫及貼地特性，避免項目過分商業化，兩者互補。他期望檢討年內完成，明年試行，了解市場反應。

調整評分助篩出更合適營運者

除放寬申請外，許焯權亦認為可從評審準則着手，調整部分範疇的比重，選出最適合的營運者。他指委員會一般會評審活化計劃的申請書，向發展局長提出建議，現評分準則設5範疇：彰顯歷史價值及重要性；技術範疇；社會價值及社會企業的營運；財務可行性；管理能力及其他考慮因素。許解釋，從過往經驗看，申請者於「技術範疇」的得分相若，反之「社會價值及社會企業的營運」得分差異較大，故將調低前者佔比，增加後者比重；其他範疇比重不變。

政府難負擔收購私人古蹟 傚歐美加強公私合作

此外，談及目前不少私人擁有的歷史建築面臨拆卸，許焯權明言社會發展有優次，難由政府出資收購每幢建築，因涉及金額龐大，恐數以億元計算，長遠難負擔；若遇上類似情况，按政府慣例會與私人業主商討保育建築，期望能夠「救到幾多就幾多」。長遠而言，他認為可參考歐美成功例子，加強公私營合作模式，或由私營機構保育及營運，達至持續發展。

（城市保育）