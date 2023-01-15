受助母路邊採花答謝 感動港醫留守戰地 初到埗遇空襲傷亡枕藉 感慨同一天空兩個世界

「收過最大、最開心一份禮物」

34歲的梁屺瞻現時是飛行服務隊的航空醫生，2016年辭去當時急症室醫生的職務，加入無國界醫生，同年被派往戰地也門救援。他憶述第一次到戰地，「可以說是畢生難忘」。梁到埗首晚便遇上空襲，也門首都薩那被炸到一片頹垣敗瓦，而且「感到地面震動」，到醫院途中更看見很多傷者和當場死亡的初生嬰兒，不禁令他反思生命價值，慨嘆「同一天空下，（香港跟也門）只隔10多小時的飛機旅程，生活可以如此不同」。

他續說，傷者因醫療設備不足、無法及時抵達醫院而失救在戰地的事情十分常見，他明白到參與國際救援能讓這些受災者獲得基本醫療服務，也是對他們的尊重。縱使死傷不斷、遇到不少疑難雜症，他仍不放棄救援。梁憶述，他曾挽救一名因使用不潔剪刀剪臍帶而受感染的嬰兒，其母親之後將「路邊採的一朵花」送給他表達謝意，形容那是他「收過最大、最開心的一份禮物」，亦讓他有動力堅持人道救援。

7人獲人道年獎 護理生自發為基層滅蝨

「香港人道年獎2022」昨頒發5項香港人道年獎，除梁屺瞻外，其餘得獎者分別是推動兒童紓緩服務的醫生陳昌煒、首名在港合法工作的東非難民Aimé Girimana、護士梁順華及謝嘉誼。大會另頒發兩項人道新力量獎予義教組織「童夢同行」創辦人陳易楊及中大護理系5年級生周鴻揚；周因讀大學一年級時看見一張被蝨咬得滿手傷口的照片，得悉一些沒錢聘用滅蟲專家的基層家庭因環境潮濕而受蝨患影響，2018年成立「香港滅蝨研究行動組」，自發不穿保護衣到板間房為基層戶滅蝨。