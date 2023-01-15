大三罷堵路毁交通燈 4人集結1人刑事損壞罪成

港大護理生無罪釋放

被控的6男2女案發時年齡介乎19至34歲，其中黃朗勤、蕭振灝、黃鋆國、劉好途及李浩章否認非法集結罪受審，劉、李另被控刑事損壞罪，蕭被控管有一支噴漆；呂傑靈否認管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，沒被控非法集結罪；江偉文及葉栢良早前承認非法集結罪。

林官裁決時指出，港大學生蕭振灝只被拍到與朋友站在馬路上20多分鐘，當時路上沒有車輛經過，變得似廣場，「對於不知天高地厚的年輕人來說，這種情况或許有趣，令他們逗留觀看，感受一番」，故信納蕭只是好奇走出馬路觀看，顧着和朋友傾談便忘形逗留，非蓄意留守，裁定他集結罪脫；林官亦認為無證據顯示他㩦帶噴漆意圖破壞，故信納他解釋噴漆是拿回宿舍製文宣之用，裁定管有物品意圖摧毁或損壞財產罪亦不成立。

惟另外4名被告分別有擾亂秩序行為，黃朗勤曾與一班示威者推倒大型花盆，葉栢良和黃鋆國搬磚設路障，劉好途向干諾道中隧道口扔磚，李浩章則與其他示威者設路障。除了黃鋆國，3人均管有口罩、手套、面巾、眼罩等示威裝備，黃朗勤亦向警方承認他到中環支援示威者，故裁定4人非法集結罪成，而葉栢良早前已認罪。

官斥無人執法橫行無忌

此外，李浩章另被控以噴漆塗污地鐵站出入口牆壁，同行的劉好途則被指替他把風。林官直言「當時無人執法，不守法的人橫行無忌」，認為劉毋須替李把風，裁定李一項刑事損壞罪成，劉則無罪；至於被控管有3支士巴拿的呂傑靈，林官不信納她辯稱使用士巴拿調校燈光，肯定她意圖用來擊毁交通燈或拆毁鐵欄製造路障，裁定管有物品意圖摧毁或損毁財產罪成。

【案件編號：DCCC 345/21】

（反修例風暴）