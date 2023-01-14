兩醫涉誤殺 盧寵茂稱對起訴痛心 醫局辦論壇講解 醫生指安撫為主、少談未來應對

醫管局各聯網前日起舉辦論壇向員工講解事件，有公院醫生稱，會上局方未具體說明日後倘遇同類事件會以什麼程序處理，認為論壇僅為「安撫民心」，未就醫護憂慮有具體行動。

范鴻齡函全體員工 提法律支援兩醫

兩名聯合醫院醫生2017年因「開漏藥」，致病人鄧桂思急性肝衰竭後不治。公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，醫管局前日起於各聯網舉辦論壇，講解局方對事件取態，會上局方稱全力支持涉案醫生，又指如日後員工在執行職務時牽涉事故被刑事檢控，局方在審視情况後會提出適當及盡量全面的法律支援。對於范鴻齡信件，凌稱多謝范關心同事，但盼當局把關心轉化成確切反思，醫護有多少時間精力診治護理病人，工作環境是否合理；除了着眼病人滿意度，也應重視前線醫護是否滿意向病人提供醫療服務的環境 。

會上前線提缺人手 追當局KPI有壓力

有出席論壇的公院醫生認為，論壇性質為「安撫民心」為主，局方未有完全很具體說明遇上同類事件時會以什麼程序處理，而會上不少醫生均表達人手不足問題，如局方目標縮短門診輪候時間，但前線同事要追趕KPI有壓力，但很多KPI與臨牀服務質素無關。該醫生又指，會上亦有同事憂慮，日後如於病人投訴時承認責任，未能理解律政司以什麼標準決定是否刑事檢控。

資深醫：倘忙碌下出錯 應同向局方究責

曾在公院工作20多年的資深腫瘤科醫生岑信棠指出，相信醫生無論做什麼醫療決定均為救治，不會罔顧病人安全，如最終造成傷害也屬無意過失，情况並非如危險駕駛、明知會傷害他人仍繼續。他指，公院工作環境未必容許醫生閱畢所有資料作100%全面診斷，如醫生在忙碌環境下出錯仍需負全責，應同時追究一直容許該環境存在的醫管局，醫生當然可花半小時為眼前病人診症，但受害的是下個正等待的病人，有時局方行政決定限制醫生服務質素，醫生個人責任不應是「無限大」，否則不公道。

早前稱無意見 盧昨稱明白誤墮法網憂慮

盧寵茂昨到瑪麗醫院視察冬季服務高峰期後與前線醫護交流，醫衛局昨晚發稿稱，盧相信前線醫務人員均以「無傷害」（do no harm）原則救治病人，他與醫管局高層很關注事件，「特別是兩位同事的情况和所有員工的感受」，明白公營或私營醫生均憂慮在日常診斷中誤墮法網，影響整體醫療服務效率及專業發展，會與醫管局盡力確保醫護可在安心制度和環境下專業診治。

范鴻齡昨以電郵向全體同事發放題為「醫管局全力支持同事繼續秉持專業」信件，信中稱他和醫管局管理層「內心都不好受」，部分同事情緒受困擾。他指，局方留意到外界擔心事件會令公院同事因醫療事故風險和擔心誤墮法網而採取保守醫療程序，影響病人治療及醫患關係；他有信心同事會秉持專業照顧病人，局方亦會確保醫護可在安心醫療環境為病人服務，病人可安心接受治療。