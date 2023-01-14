控一晚數度姦妻 夫拍枱稱「無逼」

「上去非為性需要 否則晚晚上」

案發於2019年9月，控方案情指出，被告C.S.C.和X婚後關係轉差，案發前數月已沒聯絡。被告自辯時哭訴，曾與X一同慶祝情人節和聖誕節，他亦多次向X提供金錢。被告稱，當日前往X葵涌寓所，是擔心對方不夠零用錢，「我唔係為咗性需要而上去，否則我晚晚都上去」。

控方盤問，警方在寓所搜出3條USB電線，其中一條被扯斷，質疑被告以電線綑綁X後性侵，致X手部瘀傷。被告否認，稱多次提醒X不要使用壞了的電線，「我係心軟佢」，故直接扯斷電線，以免X絆倒。被告又說，X當時自願脫衣和上牀，「我絕對唔會綁佢，亦無需要綁佢」，X的說法全是謊言。

控方呈上X的傷勢相片，稱被告為強迫X行房，將X打至臉部受傷，身上共17處傷勢。被告一概否認，稱X可能飲紅酒過敏，看不到X身上有傷。被告又說，X當晚自願替他口交，兩人沒有插入性行為。審訊下周一（16日）續。

【案件編號：HCCC 284/20】