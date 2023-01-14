扮電訊公司送禮 釣魚訊息盜信用卡刷30萬

拘19歲下線購貨者

警方發現有事主收到釣魚短訊，聲稱為某電訊公司積分換領網頁，以開戶迎新禮物利誘於指定連結輸入信用卡號碼、安全碼、驗證碼等。事主其後發現被盜用購買商品。

新界南總區刑事部情報組翻查大量閉路電視片段及情報分析，鎖定疑犯身分，涉嫌1月初於各區利用盜取的信用卡購買電子產品及現金劵，共涉11案，損失金額共30萬。重案組前日埋伏發現疑犯在大埔逸瓏灣一超市準備犯案，隨即拘捕，在其身上搜獲價值1.2萬元的現金券及3部手機。

被捕男子19歲，報稱升降機技工，經調查釣魚訊息非由他發出，相信被犯罪集團招攬負責購貨，可賺取貨品價值數個百分比作報酬。該犯罪集團成員有明顯分工，先透過釣魚短訊以豐厚開戶迎新禮物誘騙事主交出信用卡資料，將資料儲存於手機錢包，再招攬下線成員使用已連結事主信用卡的電子錢包到不同店舖購買電子商品或現金券，後將商品交回犯罪集團。

新界南防止罪案辦公室督察溫璧而表示，釣魚訊息騙案以往多數冒網購平台或物流公司騙取信用卡資料。警方近日發現有騙徒轉而發放假冒電訊公司積分換領網站的釣魚訊息。根據統計2022年新界南總區共發生逾190宗釣魚訊息騙案，較2021年上升110宗，共損失超過290萬元。