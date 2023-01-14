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太子爺變一腳踢 澳牛傳人「香港料理」闖日本

【明報專訊】東京淺草寺是旅遊勝地，不少港人慕名而來；而與淺草寺數街之隔，則有一間港式餐廳吸引當地人來訪。約300呎的小店「火炎香港創作料理」由「澳洲牛奶公司」的第三代傳人鄧日成5年多前在東京創立，他從「齋坐」收銀的太子爺「一腳踢」兼顧廚師、侍應甚至洗碗，他邊低頭包着蝦餃邊說，「係辛苦，但個成功感唔同嘅，𠵱家啲客嚟都係因為我，會好開心」。

明報記者 梁敏琪 東京報道

辛苦而開心 「客嚟因為我」

阿成回憶，最初沒想到在日本開餐廳，純粹是想離家試試自己能力，「坐喺度收銀又坐唔定，（嗰陣）26歲，年紀話大唔大，話細唔細，自己出去闖下得唔得呢？有團火喺度」。他自幼接觸日本漫畫和遊戲，憧憬日本，2011年隻身來東京，先念語言學校，再到專門學校學製麵包。其間他曾到酒店學廚，發現廚師薪金較低，加上思鄉而又找不到滿意的香港菜，最終決定開店。作為外國人在日創業，他找舖位時已有困難，「地產舖一聽到外國人就加價，唔肯租」，幾經周折才在現址落腳。

外國人難租舖 疫下蕭條始變

餐廳2018年開業，一年多就遇上新冠疫情，火炎曾停業一年半。他稱日本政府較少強制要求餐廳停業或提早關門，但如有餐廳「偷雞夜啲收」，就會有人以「大聲公」在門口「呼籲」關門，令人難以做生意。他形容，疫情期間日本「成條街空晒」，連一度不願租舖予外國人的地產代理也主動接洽，當時只靠政府津貼及轉做外賣支撐。如今則約回復疫前六至七成客流，本地客及旅客各佔一半，亦有日本傳媒邀約訪問，但附近企業仍推行在家工作，流失一群午膳上班族。

日人愛細嘗 不引入澳牛菜式

餐廳以「香港料理」招徠，提供炒飯和蝦餃、燒賣等點心，約有十數個座位，昨甫開店已有日本伯伯來訪。不少人好奇為何不將「澳牛」菜式引入日本，阿成解釋，港日飲食文化不同，日本人傾向坐在餐廳慢慢品嘗，與港人在澳牛追求到的「快、靚、正」不同，而日本人亦只視腿蛋治、熱奶茶等為便利店可購的食物，並非安坐餐廳所吃，相信並不適合。他又說，兩地經營模式亦有異，不時有某間餐廳、某類食物在香港「爆紅」大賺，曇花一現後無以為繼，但日本較少這情况，大多需要捱過開業陣痛，慢慢累積口碑，回報亦較慢。

阿成如今每早9時多回到餐廳，換上廚師服準備食材，不計中間落場時間，每天至少站着近12小時工作，工作量與十多年前幫忙家族生意完全不同。他說雖是家族生意，但心態一直像打工仔，「以前覺得（啲客）嚟咪嚟，個招牌上兩代打落嚟，我坐喺度佢都嚟，𠵱家我同老竇佢哋一樣，真係日企10幾個鐘捱返嚟，啲客嚟就會好開心」。

稱日宜遊不宜居 考慮回流

不過見到客人光顧，取捨就是見不到8歲女兒成長，笑言每日與女兒的對話就是「叫佢起身」，加上年紀漸長，「唔再係廿幾歲啦，都會攰」。當不少港人都想移民，他正考慮回流返港，稱日本宜旅遊，但若定居就業，稅率可重至逾四成，也有歧視等問題，每個地方都有其好與壞。

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