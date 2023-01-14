港網民遭拒入境澳門 引述司警指因「言論偏激」

指司警問fb帖文意思

包括「對李家超睇法」

根據曾的帖文，他周三早上買10時半的船票，由上環坐船至澳門氹仔北安，大約11點45分到埗，發現自己無法用自動通道入境，其後被關員帶入一間房，香港身分證被扣起。他從關員對話得知自己屬「入境性攔截」，將被移交至司法警察局。約一小時後，有兩名司警將他帶上司警車，送往司警路氹分局。兩名司警問話，其中一人拿着一份關於他的調查文件。據他了解，文件在2021年開立，有他fb帖文的資料。問話內容包括fb個人帳戶和「光仔仔」專頁是否屬他本人，以及對內地、香港和澳門政府的看法，例如怎樣看澳門圍封強檢和官員防疫。

遭警告倘續發表相關言論

「澳門唔歡迎你」

司警私下指他的言論或屬煽動，之後用他的手機打開他的fb帳戶，問他近期帖文內容的意思，他指自己「純粹呻下」，「絕無煽動或推翻政府意圖」，亦沒有參與2019年的社會事件。問話歷時約5小時，至晚上7時多，司警要他自行離澳。3名司警乘坐一架黑色私家車送他到大橋澳門口岸買金巴車票返港，並交還身分證及入境證明。

曾慶光提到，有司警指他「言論偏激」，今次屬「小懲大戒」，稱如他再繼續作出有關言論，「澳門唔歡迎你」，並可能會作出進一步行動。曾在facebook稱，「估唔到我呢類二三線人物都被睇中」。翻查曾慶光的fb帳戶，他不時分享新聞和對時事發表意見。

澳門司警截稿前未回覆

本報昨日向澳門司警局和治安警局查詢有關事件，截稿前未獲回覆。