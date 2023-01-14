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港聞二

乘客落車的士開車 與客爭執司機涉危駕被捕

【明報專訊】網上流傳片段，一名女乘客與的士司機發生爭執，司機懷疑趁乘客打開車門欲下車時向前行駛，乘客高呼求救。警方稱，昨午在牛頭角以「危險駕駛」拘捕一名67歲的士司機；被捕人已獲保釋，須於下月中旬報到。

YouTube頻道「車CAM特警」前日上載兩條片段，其中一條名為「前傳」，長約1分35秒，一名女乘客與的士司機爭執，指「我話天橋，咁你都要發嬲？」司機斥乘客大聲喝罵，以「畜牲」形容女方，指「未見過咁爛口嘅女人」，女方回罵人渣、垃圾，粗口橫飛。

另一條名為「謎」的片段長約45秒，乘客打開車門落車時司機突然開車，未理會乘客高呼救命和尖叫。

事主留言解釋，稱當日由法國醫院去麗晶花園，由於富豪酒店旁有橋可去啟德，於是提醒司機，司機說「我咪打緊燈囉你盲㗎？」她說司機在德朗邨停車，正當想下車時，司機突然開車駛至宏天廣場。直至兩名途人見到她求救才要求司機落車，之後有警察到場處理。

警指雙方因行車路線口角

警方表示，片段中的士在上月23日晚上約8時，於九龍城接載一名女乘客前往牛頭角，雙方就行車路線問題爭執。的士駛至沐元街迴旋處停下，當後座女乘客想打開車門下車時，司機突然開車向前行駛，其間後座車門仍打開。案件交由東九龍總區交通部調查，昨下午在牛頭角區拘捕一名67歲姓陳涉案的士男司機，涉嫌「危險駕駛」。

警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，指他罔顧乘客安全構成危險。

相關字詞﹕危險駕駛

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