撐警退休裁判官黃汝榮任中大校董 曾斥年輕人走法律罅 測試國安法底線

曾審理簡炳墀鄉委會賄選案

中大校董現有55人，特首李家超為中大監督，可委任6人成為中大校董成員。新校董黃汝榮接替全國政協觀瀾湖主席朱鼎健卸任後空缺。翻查資料，黃汝榮年約68歲，他1990年在英國取得法學士學位，1992年在港大取得法學專業證書，同年獲大律師資格。2001年，他獲司法機構委任為裁判官，曾在東區裁判法院任職，曾審理已故練馬師簡炳墀於上水鄉事委員會選舉的賄選等案。

黃汝榮在2016年退休後繼續私人執業擔任大律師。2018年，他曾參與撐警遊行；2020年，他在警方社交平台的「快問快答」片段亮相，指若眾籌所得資金用作非法用途，或與聲稱的眾籌目的不脗合，或會犯法。

曾批評「覆核極易獲批」

指司法系統須改革

前年，他在報章訪問說，自從《港區國安法》生效，年輕人「走法律罅」的取巧性手法層出不窮，「就像要測試如國安法等法例的底線，美化活動的意義」。他又不時受訪稱，司法系統存在派系林立、司法覆核極易獲批等問題，有待嚴正改革。

昨刊憲委任4浸大新校董

政府昨亦刊憲宣布，李家超委任4名浸會大學新校董，包括立法會議員吳傑莊、廠商會常務副會長盧金榮、現代化中醫藥國際協會創會會董楊國晉，以及和富扶輪社社長何庭康，任期同為3年，由今年1月1日起生效。