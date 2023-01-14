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19人涉助逃出理大控妨礙司法 14加控暴動下月審

【明報專訊】警方於2019年11月圍堵理工大學，有示威者從理大游繩離開。19人涉嫌在理大附近的天橋駕駛和乘坐「接仔車」（又稱「家長車」），接應游繩逃走的人，協助他們逃避警方逮捕，被控意圖妨礙司法公正等罪。案件昨日在區域法院提訊，控方申請對其中14名被告加控一項暴動罪，辯方表示各被告沒有反對或立場中立，法官王詩麗於是批准新增控罪，並且關注能否如期於1月30日開審；控辯雙方商討後，王官將案件押後至2月2日開審。辯方將以「案中案」形式，爭議連登和Telegram信息能否作為呈堂證供。

爭議連登Tg信息能否呈堂

19名被告依次為文員何英傑（35歲）、中六生林斌（20歲）、學生伍偉楠（22歲）、地盤工冼宏俊（32歲）、女秘書林施雅（32歲）、地盤工梁卓鋒（23歲）、理財顧問陳俊鋒（20歲）、文員麥韜（25歲）、學生利文熙（20歲）、中六女生黃筠喬（17歲）、商人張頌熙（41歲）、銀行女經理梁穎欣（30歲）、建築安全主任陳鎮洋（32歲）、女網頁設計師劉淑華（26歲）、學生黃琪峰（22歲）、外賣員林鑫濤（21歲）、中六女生卓琬宜（18歲）、女項目經理黎靖言（24歲）和中五女生陳宇晴（17歲）。

新增的暴動罪指稱，除了第一、四、五、十一及十三被告外，餘下14名被告於或約於2019年11月17至18日，在理工大學連同其他人參與暴動。

19人原被控7項意圖妨礙司法公正罪，被指於同月18日作出一項或一連串的作為，意圖妨礙香港警務處將會作出的逮捕，而被告知道前述逮捕會被作出。第十三被告另被控危險駕駛，被指同日在紅磡繞道近理大李兆基樓危駕一輛客貨車。

【案件編號：DCCC 313、573/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 意圖妨礙司法公正 家長車 理大救援戰 反修例事件

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