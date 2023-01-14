9人暴動罪成囚28至50月 涉樂隊主音、教師

練錦鴻：違法達義可在暴政地方行動

港有機制改善尚未至此

練官指出，案發時社會活動雖以和平示威召喚，但每次都以暴力衝突告終。本案暴動始於下午3時，估計超過1000人，示威者使用大型橡筋投擲雜物，兩次投擲汽油彈，警方發射64次催淚彈及出動水炮車驅散，練官批評案中行為導致經濟損失，破壞香港聲譽及社會進一步分化。他又稱，多名年輕被告逃跑時被制服，他們大部分無案底，亦非十惡不赦，對社會和家庭有貢獻，但須為其行為負責。

5名認罪被告獲刑期扣減，練官指原本在醫院從事放射治療的梁德煌（案發時22歲，下同）早前離職，梁在求情信稱，當時為理想滿腔熱誠欲影響社會，反省過後就事件致歉。練官接納其正面品格，判他監禁30個月。患閱讀障礙的楊志豪（18歲，無業）曾代表香港參與體育賽事，他承認自己頭腦簡單，為父母感痛苦而歉疚，練官就其年紀額外減刑，判囚28個月。

練官續稱，中大社科畢業後研發電腦程式的朱喬雋（23歲）在工作上有天分，判刑時感到極之為難，他被判監30個月。勤奮上進的朱廣華（31歲，報稱廚師）被判囚38個月，有意成為運動按摩治療師的劉永健（21歲，學生）則判囚32個月。翻查資料，朱廣華為本地獨立樂隊「鬥牛梗」主音。

至於被判罪成的4名被告，數據分析員鄧頌城（案發時21歲）獲親友求情稱他為人積極、有愛心，被判囚46個月。練官認為中學教師林翠雯（32歲）思想粗疏，對她是好老師有保留，她和弟弟林志豪（30歲，工程師）一同被捕，兩人存心犯案，判囚48個月。手持長竹、攜噴漆的劉彥昭（36歲，音樂人）屬積極參與者，被判囚50個月。

【案件編號：DCCC 115/21】

（9．29金鐘衝突）

（反修例風暴）