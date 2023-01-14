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鍾沛權：區家麟文章有據 反映社會意見 否認專訪「美化」流亡者 指其他傳媒亦報

【明報專訊】前「立場新聞」總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐及其所屬母公司，被控串謀發布煽動刊物案，昨於區院進入第20天審訊。鍾沛權繼續回應餘下13篇涉案文章的指控（見表），稱資深傳媒人區家麟的評論文章「絕對唔係無的放矢」，其中多篇批評國安法的文章反映社會的憂慮，若禁止批評，「一味強調要接受，只會壓抑咗啲意見，對個社會、國家一定冇好處」。

控方在開案陳辭列出「立場新聞」17篇文章，指控屬煽動刊物，包括資深傳媒人區家麟的4篇博客文章，分別原刊於《蘋果日報》及《明報》，「立場」獲授權轉載。鍾沛權日前回應其中4篇，昨日庭上回應餘下13篇，稱區家麟的評論「絕對唔係無的放矢、生安白造」，有事實根據；又讚區氏文章言之有物，反映社會意見，「係過去十年八載寫專欄寫得最好嘅一位作者」。

轉載國安法評論「非即認同」

稱遏批評反加深公眾不滿

區家麟的4篇博客，連同前《蘋果》副社長陳沛敏、前香港眾志羅冠聰的兩篇文章，被指在無事實基礎下抹黑國安法。鍾沛權表示，刊登不代表「立場」認同作者觀點，而各人的評論公允、基於事實，可促進社會討論，「係言論自由嘅可貴」。

鍾沛權續指，公眾對國安法一直抱有疑慮，文中評論35+初選案被告無保釋，不少被告事隔近兩年仍須還押、未有審期，可見公眾的擔憂仍值得討論，抑壓批評只會加深公眾的不滿或敵意；若控方認為巿民的擔憂「多餘」，大可提出理據說服，笑言「講還講，唔好郁手」。

鍾沛權重申，「立場」博客題材廣泛、政治光譜多元，若如控方所言是「政治平台」，卻一年刊兩萬多篇文章，只為襯托案中十數篇涉嫌煽動文章，「咁我哋作為一個『政治平台』，真係好失敗囉」。

控方另外指控「立場」訪問流亡海外者羅冠聰、梁頌恆、許智峯，轉載流亡海外的張崑陽的文章，「美化」各人並且沒與其政見「切割」。鍾沛權認為，傳媒與受訪者的理念切割是「好奇怪」、無必要，重申文章只是立體呈現人物理念、性格，「無必要醜化或者美化佢」；即使張崑陽提及爭取國際制裁，可能違反國安法，但傳媒仍應如實報道，不可刻意隱瞞。

指中大衝突專題訪校友感受 不涉煽動

辯方另呈遞「立場」報道上述4人遭中聯辦、港府等批評的文章，並於庭上讀出《星島日報》、《文匯報》、有線新聞等有關4人的發言或專訪報道。鍾沛權補充，他們的言行備受公眾關注，盡量不會遺漏重要機關對他們的批評，亦「唔會好詫異」各大傳媒均有報道或約訪。

報道引用鄒幸彤帖文同遭指控

鍾：證檢控基礎隨意

其餘兩篇涉案文章，均在鍾沛權辭任總編輯後發布。鍾認為「中大衝突兩周年專題」僅訪問中大校友的感受，不應涉及煽動，質疑「表達感受、做啲回憶都唔可以？」；而報道前支聯會副主席鄒幸彤得獎的文章僅引述其facebook帖文，鍾形容此例證明檢控基礎隨意，反問「如果條法例係咁模糊不清、咁隨意，叫人點樣遵守呢？」審訊下周一（16日）續。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞 鍾沛權

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