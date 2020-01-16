港首錄兩XBB.1.5本地個案

梁子超：新變種流入社區屬正常

呼吸系統專科醫生梁子超分析，本港對外開放下，有在外地流行的XBB.1.5個案流入社區屬正常，而XBB.1.5屬BA.2的變種分支，本地個案中BA.2仍佔一定比例，在本港剛經歷完一波疫情高峰下，相信現時社會群體免疫足夠，不擔心零星個案會造成爆疫。他又稱XBB.1.5在美國已流行3個月，全球空運已漸復常下，未見病毒株有大幅擴散至鄰近歐洲國家並造成大爆發，認為市民毋須太擔心最新本地個案會在本港引起疫情。

本港單日新冠陽性個案連續第8日回落，衛生防護中心昨公布新增8260宗個案，輸入個案佔228宗，死亡個案新增71宗。

另外，政府早前更新指引，容許私家醫院毋須使用負壓病房接收新冠病人。中大醫院昨公布下周一（16日）起隔離病房會調整為一般病房，取消以隔離病房接收新冠病毒患者，院方會繼續接收由公院轉介及自費的患者，惟因求診人數陸續減少，會關閉新冠門診站，會繼續提供遙距醫療服務。

（新冠疫情）