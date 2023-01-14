訪港內地旅客微增 議員：珠寶店人流已改善

美髮用品店生意升三成 有餐廳指相若

尖沙嘴以往屬旅客旺區，昨晚周末前夕有不少人流，但內地遊客並不多見。美髮用品店「保美氏專業髮理」負責人Coco向本報表示， 通關後「市道好番啲」，整體生意增加兩至三成，形容內地旅客「消費力強」。Coco稱，通關前已有內地熟客透過微信查詢貨量，「（內地熟客）不想跑幾趟，就會一次過買大量」。中式食肆蒲仙味滷麵負責人王小姐則稱，通關前後生意相若，仍很少內地遊客光顧。

邵家輝料農曆新年內地客續增

邵家輝昨向本報表示，相信通關初期訪港內地客僅微升，與內地人來港要事先登記訪港配額亦要先取得旅遊簽注有關，但在內地的自動簽注機未完全恢復運作，影響申請效率。據國家移民局昨公布數字，自本月8日實施「乙類乙管」以來，批出往來港澳台的簽證有99.8萬宗。邵相信隨農曆新年接近，訪港內地客會不斷增加，而據他向業界了解，近日市面遊客明顯增加，「尤其是尖沙嘴」，名店、珠寶店人流增加；而油尖旺、銅鑼灣店舖出租成交量近兩三星期及租金水平亦有增長。

（新冠疫情）