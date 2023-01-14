訪港內地旅客微增 議員：珠寶店人流已改善

【明報專訊】本港與內地本月8日恢復免檢疫通關，出入境仍以本港居民為主，內地訪客來港人數則輕微增長。據入境處數字（見表），通關首日有5046名內地訪客來港，相隔5天截至周四微增至6868人次，只佔周四當日總入境人數的14.5%；相反港人赴內地在通關首5天日均有3.8萬人次。有零售店負責人稱，通關後多了內地及外國遊客，亦有食肆稱消費者多數仍為本地人，很少內地遊客光顧。批發及零售界立法會議員邵家輝相信，通關初期內地來港旅客未有大幅回升，與內地簽注服務未全面恢復有關，但通關後珠寶店等人流已有改善。
美髮用品店生意升三成 有餐廳指相若
尖沙嘴以往屬旅客旺區，昨晚周末前夕有不少人流，但內地遊客並不多見。美髮用品店「保美氏專業髮理」負責人Coco向本報表示， 通關後「市道好番啲」，整體生意增加兩至三成，形容內地旅客「消費力強」。Coco稱，通關前已有內地熟客透過微信查詢貨量，「（內地熟客）不想跑幾趟，就會一次過買大量」。中式食肆蒲仙味滷麵負責人王小姐則稱，通關前後生意相若，仍很少內地遊客光顧。
邵家輝料農曆新年內地客續增
邵家輝昨向本報表示，相信通關初期訪港內地客僅微升，與內地人來港要事先登記訪港配額亦要先取得旅遊簽注有關，但在內地的自動簽注機未完全恢復運作，影響申請效率。據國家移民局昨公布數字，自本月8日實施「乙類乙管」以來，批出往來港澳台的簽證有99.8萬宗。邵相信隨農曆新年接近，訪港內地客會不斷增加，而據他向業界了解，近日市面遊客明顯增加，「尤其是尖沙嘴」，名店、珠寶店人流增加；而油尖旺、銅鑼灣店舖出租成交量近兩三星期及租金水平亦有增長。