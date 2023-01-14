港聞

港聞二

政府界定Ct值35或以上陰性 看齊內地

【明報專訊】與內地首階段通關後有新冠康復者核酸檢測仍被界定為陽性，無法過關。政府昨宣布下周一（16日）起調整核酸檢測判定標準，如Ct值35或以上（數值愈高病毒量愈低），除臨牀診斷用途外，一律界定為陰性，不發隔離令，亦毋須進入社區隔離設施，做法與內地看齊。有檢測商稱，調整後或走漏早期患者，但相信對疫情影響不大。有醫生亦認為走漏風險不高。

政府發言人解釋，相關決定是考慮到疫情發展及Ct值35或以上個案一般傳染性極低，新安排有利整體社會進一步復常。至於快速抗原測試陽性者，政府稱由於快測結果不會呈現Ct值，靈敏度比核酸低，快測陽性時其病毒量較高，個案仍須按隔離令隔離。呼吸系統專科醫生梁子超指出，快測靈敏度低，一般病毒量高、Ct值25以下才驗到陽性，這些患者如做核酸仍會驗出陽性，故不會出現快測陽性核酸陰性，提早完成隔離。

當局稱，下周一前經核酸檢測確診而Ct值35或以上而仍持有有效隔離令者，衛生防護中心會於當日中午前以電話短訊通知毋須繼續隔離，並同時取消他們的隔離令。隔離者如未收到通知，須按既定程序繼續隔離。新安排適用於所有由下周一起發出的檢測結果，不論是否於當日或之前採樣，而調整後判定標準適用於社區檢測中心及檢測站免費及自費的檢測，以及獲政府認可的私營醫療檢測機構。

梁子超：走漏早期染疫風險微

檢測承辦商、相達生物科技創辦人招彥燾表示，各化驗所雖使用不同牌子核酸測試試劑，但檢測陰性Ct值標準差異輕微，認為當局統一標準不會有太大影響。他相信今次調整主要便利病毒量低的康復者，讓他們通過北上核酸要求，惟從檢測商角度，則無從得知驗出Ct值35人士是康復者，還是早期染疫，後者雖持陰性結果，但其病毒量實際上會日漸上升，走漏個案或無可避免，惟因社區本身已有傳播，相信對本地整體疫情影響不大。

梁子超表示，Omicron病毒株複製快，患者染疫後病毒量亦升得快，Ct值維持高位時間很短，相信剛好因Ct值達35被驗出陰性的早期感染者數量很少，走漏風險不高。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

夏寶龍：港例倘不合國安法 應主動修 林定國稱「更積極」檢視 陳弘毅：未見迫切修改需要
夏寶龍：港例倘不合國安法 應主動修 林定國稱「更積極」檢視 陳弘毅：未見迫切修改需要
黎智英國際法律團隊本地團隊互稱無關聯
黎智英國際法律團隊本地團隊互稱無關聯
批英半年報告干預 外交部：治港法律依據非聯合聲明
批英半年報告干預 外交部：治港法律依據非聯合聲明
國安法下首「新人」 澳洲祈顯義獲委終院海外法官
國安法下首「新人」 澳洲祈顯義獲委終院海外法官
限售「合理分量」撲熱息痛 藥房稱難執行 衛生署稱應不多於60粒 尖沙嘴有藥房任買
限售「合理分量」撲熱息痛 藥房稱難執行 衛生署稱應不多於60粒 尖沙嘴有藥房任買
高鐵票網上售罄車站續售 職員：配額有別
高鐵票網上售罄車站續售 職員：配額有別
訪港內地旅客微增 議員：珠寶店人流已改善
訪港內地旅客微增 議員：珠寶店人流已改善
港首錄兩XBB.1.5本地個案
港首錄兩XBB.1.5本地個案
鍾沛權：區家麟文章有據 反映社會意見 否認專訪「美化」流亡者 指其他傳媒亦報
鍾沛權：區家麟文章有據 反映社會意見 否認專訪「美化」流亡者 指其他傳媒亦報
認藏爆炸品 網絡工程師：運送可獲一兩萬元
認藏爆炸品 網絡工程師：運送可獲一兩萬元
9人暴動罪成囚28至50月 涉樂隊主音、教師
9人暴動罪成囚28至50月 涉樂隊主音、教師
19人涉助逃出理大控妨礙司法 14加控暴動下月審
19人涉助逃出理大控妨礙司法 14加控暴動下月審
撐警退休裁判官黃汝榮任中大校董 曾斥年輕人走法律罅 測試國安法底線
撐警退休裁判官黃汝榮任中大校董 曾斥年輕人走法律罅 測試國安法底線
刀匪綁兩男掠虛幣 警拘一「事主」疑內應
刀匪綁兩男掠虛幣 警拘一「事主」疑內應
乘客落車的士開車 與客爭執司機涉危駕被捕
乘客落車的士開車 與客爭執司機涉危駕被捕
港網民遭拒入境澳門 引述司警指因「言論偏激」
港網民遭拒入境澳門 引述司警指因「言論偏激」
法拉利撞凹車頭 司機涉酒駕被捕
法拉利撞凹車頭 司機涉酒駕被捕
太子爺變一腳踢 澳牛傳人「香港料理」闖日本
太子爺變一腳踢 澳牛傳人「香港料理」闖日本
扮電訊公司送禮 釣魚訊息盜信用卡刷30萬
扮電訊公司送禮 釣魚訊息盜信用卡刷30萬
訛稱涉案者拒落口供 警員囚半年
訛稱涉案者拒落口供 警員囚半年
控一晚數度姦妻 夫拍枱稱「無逼」
控一晚數度姦妻 夫拍枱稱「無逼」
涉循科學館逃出 4人否認理大暴動
涉循科學館逃出 4人否認理大暴動
兩醫涉誤殺 盧寵茂稱對起訴痛心 醫局辦論壇講解 醫生指安撫為主、少談未來應對
兩醫涉誤殺 盧寵茂稱對起訴痛心 醫局辦論壇講解 醫生指安撫為主、少談未來應對
深水埗婦腳腫揭染類鼻疽
深水埗婦腳腫揭染類鼻疽
工聯會倡派「民生消費券」
工聯會倡派「民生消費券」
車證過期車廂檢刀 兩男被捕
車證過期車廂檢刀 兩男被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】環境局2022治鼠成績表 設夜間治鼠隊後 活鼠捉多57%
【Emily】環境局2022治鼠成績表 設夜間治鼠隊後 活鼠捉多57%
【Emily】牆內劉頴匡託人買MC飛畀女友
【Emily】牆內劉頴匡託人買MC飛畀女友
【Emily】3鴿隔牆開新年檔 胡志偉同大家拜早年
【Emily】3鴿隔牆開新年檔 胡志偉同大家拜早年
【Emily】「Covid Virgin」葉劉赴星 3年首出國
【Emily】「Covid Virgin」葉劉赴星 3年首出國
【Emily】法律年周一舉行 重返大會堂
【Emily】法律年周一舉行 重返大會堂