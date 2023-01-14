政府界定Ct值35或以上陰性 看齊內地

政府發言人解釋，相關決定是考慮到疫情發展及Ct值35或以上個案一般傳染性極低，新安排有利整體社會進一步復常。至於快速抗原測試陽性者，政府稱由於快測結果不會呈現Ct值，靈敏度比核酸低，快測陽性時其病毒量較高，個案仍須按隔離令隔離。呼吸系統專科醫生梁子超指出，快測靈敏度低，一般病毒量高、Ct值25以下才驗到陽性，這些患者如做核酸仍會驗出陽性，故不會出現快測陽性核酸陰性，提早完成隔離。

當局稱，下周一前經核酸檢測確診而Ct值35或以上而仍持有有效隔離令者，衛生防護中心會於當日中午前以電話短訊通知毋須繼續隔離，並同時取消他們的隔離令。隔離者如未收到通知，須按既定程序繼續隔離。新安排適用於所有由下周一起發出的檢測結果，不論是否於當日或之前採樣，而調整後判定標準適用於社區檢測中心及檢測站免費及自費的檢測，以及獲政府認可的私營醫療檢測機構。

梁子超：走漏早期染疫風險微

檢測承辦商、相達生物科技創辦人招彥燾表示，各化驗所雖使用不同牌子核酸測試試劑，但檢測陰性Ct值標準差異輕微，認為當局統一標準不會有太大影響。他相信今次調整主要便利病毒量低的康復者，讓他們通過北上核酸要求，惟從檢測商角度，則無從得知驗出Ct值35人士是康復者，還是早期染疫，後者雖持陰性結果，但其病毒量實際上會日漸上升，走漏個案或無可避免，惟因社區本身已有傳播，相信對本地整體疫情影響不大。

梁子超表示，Omicron病毒株複製快，患者染疫後病毒量亦升得快，Ct值維持高位時間很短，相信剛好因Ct值達35被驗出陰性的早期感染者數量很少，走漏風險不高。

（新冠疫情）