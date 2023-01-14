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高鐵票網上售罄車站續售 職員：配額有別

【明報專訊】高鐵西九龍站明天重開，昨站內持續有輪候購票人龍。周四首日多人到場輪候釀成混亂，港鐵昨推出多項改善措施，包括在大堂設顯示屏展示車票餘額，每兩小時更新一次。此外，中國鐵路「12306票務網上平台」前晚起雖顯示由西九龍站出發車票多天均售罄，但昨日高鐵西九龍站現場仍然有票發售，不少市民到場買票或改票。港鐵未交代兩者售票數字不同的原因，現場有職員解釋，兩者分屬兩個配額。實政圓桌立法會議員田北辰相信，港鐵需時調整網上及現場售票比例，市民如有需要，可到現場買票。

西九龍站周四下午2時起開始現場售票，現場多人輪候，有人鼓譟及批評混亂。港鐵香港客運服務總監楊美珍昨在商台《在晴朗的一天出發》解釋，原預計周四車站未能重開，及後網上系統已備妥同日中午售票，於是爭取提早現場售票安排，稱「多謝乘客的體諒」。對於有傳媒指未能以香港電話號碼認證，她說香港電話號碼亦可認證，如失敗或屬個別情况，會再向購票平台了解；而以電郵地址認證時間或較長，鼓勵市民用電話號碼登記帳號。

港鐵周四下午起在港鐵網頁、手機應用程式及西九龍站現場展示各站現場購票的「餘票資料」，惟數據非實時、每兩小時更新一次。

港鐵提供餘票資料 每兩小時更新

截至昨晚10時的港鐵資料顯示，西九龍站售票往廣州南及廣州東的車票，年廿八及年廿九（19日及20日）售罄，往其餘4站未來15天仍有票發售。不過據12306網頁截至昨晚10時資料，西九龍站往廣州東及廣州南，直至年初四（25日）已全數售罄，其後兩天僅餘小量車票；西九龍往深圳北及福田的車票，在年廿五（16日）至初一（22日）亦售罄，需要候補。

本報昨在西九龍站查詢網上及現場售票不同的原因，現場職員解釋，網上與現場購票系統分開，前者開放予所有人包括內地乘客；西九龍站出售的車票則不會計算於網上系統中，須經站內櫃台或自助購票機購買，故兩者車票餘額會有差別。本報另向港鐵查詢兩者車票是否各有配額、分佈比例及會否調整等，至截稿前未獲回覆。

有市民為購往廣州車票 現場等逾句鐘

有長者因網上無票買要趕到現場，住在油塘的張婆婆昨早10時到西九龍站，排隊約1.5小時終購得往返廣州東車票。張婆婆稱，周四拜託媳婦幫忙網上購票，惟只買到本月21日往福田車票，「我一個老太婆拖着行李去落馬洲（福田），不知道搭咩車返廣州」，故前來高鐵站買飛。記者昨午2時半實測，需輪候近1.5小時方可到櫃位購票，使用自動售票機則毋須輪候，但需使用正本證件。

田北辰料網上票配額少致售罄

田北辰前日曾到西九龍站現場視察售票，他昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，據他了解，西九龍站為站頭，如香港預留太多配額而最終未售出，會浪費車票，因此內地與本港協商時先為本港預留較小配額。田相信，網上售票只佔很小比例令12306網上車票大部分售罄，港鐵需時與北京中央鐵路局申請審批調整。

（新冠疫情）

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