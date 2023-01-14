國安法下首「新人」 澳洲祈顯義獲委終院海外法官

國安法生效後，多名海外非常任法官離任，包括澳洲法官施覺民、英國最高法院正副院長韋彥德及賀知義，而英國前法官何熙怡則未續任。澳洲法律團體年前曾批評國安法，但中國與澳洲關係回暖下，現年70歲的祈顯義料成為終院第十一名海外非常任法官，也是第四名來自澳洲的非常任法官。根據《終審法院條例》，非常任法官任期可不限次數續任。

常撰判辭 被形容澳最高院「大腦」

澳洲傳媒曾引述祈顯義以喜愛的板球運動比喻法官角色，形容法官是球證而非球員。他亦推崇澳洲憲制下法官可保持中立，不似美國法官處理政治問題。祈顯義曾任澳洲聯邦法院首席大法官，2013年獲委任為澳洲高等法院法官，被澳洲傳媒形容為澳洲高等法院的「大腦」，經常撰寫主要判辭。他私人執業時主要處理商法及憲法，並曾任昆士蘭州法律政策專員。

李家超：助維持對港司法信心

翻查行政署提交立法會的文件提及，終院首席法官張舉能擬繼續邀請海外非常任法官以合議庭第五名法官參與審訊，而司法人員推薦委員會同意海外非常法官人數應增加。

李家超表示，具聲望海外法官加入終院，彰顯法院《基本法》下行使獨立審判權，有助維持外界對香港司法制度信心，以及讓香港與普通法地區保持緊密聯繫。他相信傑出海外法官將繼續是特區司法制度的獨特優勢。

張舉能及兩個律師會領導層歡迎任命。大律師公會主席杜淦堃讚揚祈顯義備受尊重，律師會會長陳澤銘支持海外非常任法官在《基本法》規定下繼續發揮維持司法公義角色。

澳洲國立大學法律學院助理教授Stephen Thomson說，祈顯義成就傑出，對香港法制是資產，但現實是國際對本港法律制度觀感持續惡化。