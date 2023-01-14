港聞

港聞一

黎智英國際法律團隊本地團隊互稱無關聯

【明報專訊】前壹傳媒集團創辦人黎智英的國際法律團隊早前去信要求與英國首相辛偉誠會晤，該團隊成員出席活動時強調與黎的本地律師團隊完全無關（entirely separate），但稱相信黎不會獲公平審訊。黎的本地法律團隊昨晚亦發聲明，澄清從未與「國際法律團隊」就黎的案件有任何專業上的聯繫。

黎智英在港法律團隊昨發聲明，強調該團隊是黎在港訴訟的唯一法律團隊，亦從未委託其他人代表其在港的刑事及有關訴訟行事。黎的國際律師團隊成員之一Caoilfhionn Gallagher在英國出席活動時稱，黎智英從根本已遭不公平的法律檢控，不相信他可獲公平審訊，又強調國際律師團隊與黎在港的本地律師團完全無關。

在本港，全國人大常委譚耀宗昨表示，若辛偉誠就黎智英案件「出手」，就是干預香港司法獨立。

林定國：海外律師問題 已展修例工作

全國人大常委會就《港區國安法》釋法後，港府提出修訂《法律執業者條例》，身兼國安委成員的律政司長林定國在社交平台稱已就修例展開工作，會盡快提出建議，處理在港無全面執業資格的海外律師參與國安案件問題。其後他再於網誌稱，人大釋法涉及現行《法律執業者條例》有關海外律師在國安案件中提出專案執業申請的程序和原則，又引述法工委負責人曾指出，特區應及時修改本地相關法律的意見有道理，應有足夠重視，林定國稱特區政府亦十分重視有關意見。

（港區國安法）

相關字詞﹕港區國安法 林定國 法律執業者條例 黎智英

上 / 下一篇新聞

夏寶龍：港例倘不合國安法 應主動修 林定國稱「更積極」檢視 陳弘毅：未見迫切修改需要
夏寶龍：港例倘不合國安法 應主動修 林定國稱「更積極」檢視 陳弘毅：未見迫切修改需要
批英半年報告干預 外交部：治港法律依據非聯合聲明
批英半年報告干預 外交部：治港法律依據非聯合聲明
國安法下首「新人」 澳洲祈顯義獲委終院海外法官
國安法下首「新人」 澳洲祈顯義獲委終院海外法官
限售「合理分量」撲熱息痛 藥房稱難執行 衛生署稱應不多於60粒 尖沙嘴有藥房任買
限售「合理分量」撲熱息痛 藥房稱難執行 衛生署稱應不多於60粒 尖沙嘴有藥房任買
高鐵票網上售罄車站續售 職員：配額有別
高鐵票網上售罄車站續售 職員：配額有別
政府界定Ct值35或以上陰性 看齊內地
政府界定Ct值35或以上陰性 看齊內地
訪港內地旅客微增 議員：珠寶店人流已改善
訪港內地旅客微增 議員：珠寶店人流已改善
港首錄兩XBB.1.5本地個案
港首錄兩XBB.1.5本地個案
鍾沛權：區家麟文章有據 反映社會意見 否認專訪「美化」流亡者 指其他傳媒亦報
鍾沛權：區家麟文章有據 反映社會意見 否認專訪「美化」流亡者 指其他傳媒亦報
認藏爆炸品 網絡工程師：運送可獲一兩萬元
認藏爆炸品 網絡工程師：運送可獲一兩萬元
9人暴動罪成囚28至50月 涉樂隊主音、教師
9人暴動罪成囚28至50月 涉樂隊主音、教師
19人涉助逃出理大控妨礙司法 14加控暴動下月審
19人涉助逃出理大控妨礙司法 14加控暴動下月審
撐警退休裁判官黃汝榮任中大校董 曾斥年輕人走法律罅 測試國安法底線
撐警退休裁判官黃汝榮任中大校董 曾斥年輕人走法律罅 測試國安法底線
刀匪綁兩男掠虛幣 警拘一「事主」疑內應
刀匪綁兩男掠虛幣 警拘一「事主」疑內應
乘客落車的士開車 與客爭執司機涉危駕被捕
乘客落車的士開車 與客爭執司機涉危駕被捕
港網民遭拒入境澳門 引述司警指因「言論偏激」
港網民遭拒入境澳門 引述司警指因「言論偏激」
法拉利撞凹車頭 司機涉酒駕被捕
法拉利撞凹車頭 司機涉酒駕被捕
太子爺變一腳踢 澳牛傳人「香港料理」闖日本
太子爺變一腳踢 澳牛傳人「香港料理」闖日本
扮電訊公司送禮 釣魚訊息盜信用卡刷30萬
扮電訊公司送禮 釣魚訊息盜信用卡刷30萬
訛稱涉案者拒落口供 警員囚半年
訛稱涉案者拒落口供 警員囚半年
控一晚數度姦妻 夫拍枱稱「無逼」
控一晚數度姦妻 夫拍枱稱「無逼」
涉循科學館逃出 4人否認理大暴動
涉循科學館逃出 4人否認理大暴動
兩醫涉誤殺 盧寵茂稱對起訴痛心 醫局辦論壇講解 醫生指安撫為主、少談未來應對
兩醫涉誤殺 盧寵茂稱對起訴痛心 醫局辦論壇講解 醫生指安撫為主、少談未來應對
深水埗婦腳腫揭染類鼻疽
深水埗婦腳腫揭染類鼻疽
工聯會倡派「民生消費券」
工聯會倡派「民生消費券」
車證過期車廂檢刀 兩男被捕
車證過期車廂檢刀 兩男被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】環境局2022治鼠成績表 設夜間治鼠隊後 活鼠捉多57%
【Emily】環境局2022治鼠成績表 設夜間治鼠隊後 活鼠捉多57%
【Emily】牆內劉頴匡託人買MC飛畀女友
【Emily】牆內劉頴匡託人買MC飛畀女友
【Emily】3鴿隔牆開新年檔 胡志偉同大家拜早年
【Emily】3鴿隔牆開新年檔 胡志偉同大家拜早年
【Emily】「Covid Virgin」葉劉赴星 3年首出國
【Emily】「Covid Virgin」葉劉赴星 3年首出國
【Emily】法律年周一舉行 重返大會堂
【Emily】法律年周一舉行 重返大會堂