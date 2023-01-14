黎智英國際法律團隊本地團隊互稱無關聯

【明報專訊】前壹傳媒集團創辦人黎智英的國際法律團隊早前去信要求與英國首相辛偉誠會晤，該團隊成員出席活動時強調與黎的本地律師團隊完全無關（entirely separate），但稱相信黎不會獲公平審訊。黎的本地法律團隊昨晚亦發聲明，澄清從未與「國際法律團隊」就黎的案件有任何專業上的聯繫。
黎智英在港法律團隊昨發聲明，強調該團隊是黎在港訴訟的唯一法律團隊，亦從未委託其他人代表其在港的刑事及有關訴訟行事。黎的國際律師團隊成員之一Caoilfhionn Gallagher在英國出席活動時稱，黎智英從根本已遭不公平的法律檢控，不相信他可獲公平審訊，又強調國際律師團隊與黎在港的本地律師團完全無關。
在本港，全國人大常委譚耀宗昨表示，若辛偉誠就黎智英案件「出手」，就是干預香港司法獨立。
林定國：海外律師問題 已展修例工作
全國人大常委會就《港區國安法》釋法後，港府提出修訂《法律執業者條例》，身兼國安委成員的律政司長林定國在社交平台稱已就修例展開工作，會盡快提出建議，處理在港無全面執業資格的海外律師參與國安案件問題。其後他再於網誌稱，人大釋法涉及現行《法律執業者條例》有關海外律師在國安案件中提出專案執業申請的程序和原則，又引述法工委負責人曾指出，特區應及時修改本地相關法律的意見有道理，應有足夠重視，林定國稱特區政府亦十分重視有關意見。