黎智英國際法律團隊本地團隊互稱無關聯

黎智英在港法律團隊昨發聲明，強調該團隊是黎在港訴訟的唯一法律團隊，亦從未委託其他人代表其在港的刑事及有關訴訟行事。黎的國際律師團隊成員之一Caoilfhionn Gallagher在英國出席活動時稱，黎智英從根本已遭不公平的法律檢控，不相信他可獲公平審訊，又強調國際律師團隊與黎在港的本地律師團完全無關。

在本港，全國人大常委譚耀宗昨表示，若辛偉誠就黎智英案件「出手」，就是干預香港司法獨立。

林定國：海外律師問題 已展修例工作

全國人大常委會就《港區國安法》釋法後，港府提出修訂《法律執業者條例》，身兼國安委成員的律政司長林定國在社交平台稱已就修例展開工作，會盡快提出建議，處理在港無全面執業資格的海外律師參與國安案件問題。其後他再於網誌稱，人大釋法涉及現行《法律執業者條例》有關海外律師在國安案件中提出專案執業申請的程序和原則，又引述法工委負責人曾指出，特區應及時修改本地相關法律的意見有道理，應有足夠重視，林定國稱特區政府亦十分重視有關意見。

（港區國安法）