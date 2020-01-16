夏寶龍：港例倘不合國安法 應主動修 林定國稱「更積極」檢視 陳弘毅：未見迫切修改需要

在同一場合發言的律政司長林定國發言稱，必須警惕除《法律執業者條例》外很有可能其他涉國家安全現行法例需完善，必須盡早找出，並說未來政府檢視法例是否需修改或補充以符合國安需要，未來「必定會更積極、更主動」。

不過，基本法委員會委員陳弘毅認為，目前除《法律執業者條例》，暫時未看到其他本地法律迫切要修改，認為談再修法言之尚早。

涉違國安法的黎智英獲准聘用海外律師後，港府就海外律師參與國安案件問題提請人大常委會釋法，人大常委會釋法決定中僅提述國安法下特首及國安委權力。

夏：立法後只拘230人 濫捕「不攻自破」

夏寶龍昨在研討會致辭，無直接提及海外大律師參與國家安全案件，但重提國安法下中央及特區政府的角色。他又說，國安法立法後僅230多人被捕，國安法大肆濫捕、隨意抓人內地審訊等說法「不攻自破」。

夏寶龍指出，中央對國家安全事務擁有完整立法權、執法權、司法權，但考慮一國兩制特殊性及香港實際情况，國安法規定了中央特區「雙執行機制」。其中，特區承擔維護國家安全主要責任，中央負責特區難以處理問題，「承擔最後兜底責任」，又說人大釋法闡明賦予特區處理維護國安「具體問題的權力和責任」的立法原意。

倘遇新問題 國安委國安公署研解決

他指出，若執行國安法遇上新情况、新問題，國安委應與中央駐港國安公署及時研究解決，重申國安委是中央在港設立專門機構，其他機構應配合、尊重及執行國安委決定。

特首李家超會後稱，國安委支持修改《法律執業者條例》，適當處理海外律師參與國安案件問題。他又說，港府會全力推進，盡早就《基本法》23條立法。對於本港應主動研究修改什麼法例，基本法委員會委員梁美芬舉例，立法會可主動研究《刑事罪行條例》和《公安條例》細節，避免政府官司，或處理早前搜尋器Google國歌風波。

梁美芬：立會可主動研刑事例公安例

至於應否「一刀切」禁止海外律師參與，全國人大常委譚耀宗認為應按此方向修例，梁美芬則說可聆聽業界意見後討論，目前未有定論。

另外，林定國表示，除國安法55條、即中央直接行使管轄權外，本港法院對任何涉國家安全、本地法律引起的法律爭議享有管轄權。但他說，至今未有內地法律專家對國安法條文、尤其內地法律用語的詳細分析，相信可透過案例累積經驗。

明報記者

（港區國安法）

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