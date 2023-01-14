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2023年1月14日星期六
港聞二
夏寶龍：港例倘不合國安法 應主動修 林定國稱「更積極」檢視 陳弘毅：未見迫切修改需要
黎智英國際法律團隊本地團隊互稱無關聯
批英半年報告干預 外交部：治港法律依據非聯合聲明
國安法下首「新人」 澳洲祈顯義獲委終院海外法官
限售「合理分量」撲熱息痛 藥房稱難執行 衛生署稱應不多於60粒 尖沙嘴有藥房任買
高鐵票網上售罄車站續售 職員：配額有別
政府界定Ct值35或以上陰性 看齊內地
訪港內地旅客微增 議員：珠寶店人流已改善
港首錄兩XBB.1.5本地個案
鍾沛權：區家麟文章有據 反映社會意見 否認專訪「美化」流亡者 指其他傳媒亦報
認藏爆炸品 網絡工程師：運送可獲一兩萬元
9人暴動罪成囚28至50月 涉樂隊主音、教師
19人涉助逃出理大控妨礙司法 14加控暴動下月審
撐警退休裁判官黃汝榮任中大校董 曾斥年輕人走法律罅 測試國安法底線
刀匪綁兩男掠虛幣 警拘一「事主」疑內應
乘客落車的士開車 與客爭執司機涉危駕被捕
港網民遭拒入境澳門 引述司警指因「言論偏激」
法拉利撞凹車頭 司機涉酒駕被捕
太子爺變一腳踢 澳牛傳人「香港料理」闖日本
扮電訊公司送禮 釣魚訊息盜信用卡刷30萬
訛稱涉案者拒落口供 警員囚半年
控一晚數度姦妻 夫拍枱稱「無逼」
涉循科學館逃出 4人否認理大暴動
兩醫涉誤殺 盧寵茂稱對起訴痛心 醫局辦論壇講解 醫生指安撫為主、少談未來應對
深水埗婦腳腫揭染類鼻疽
工聯會倡派「民生消費券」
車證過期車廂檢刀 兩男被捕
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【Emily】牆內劉頴匡託人買MC飛畀女友
【Emily】3鴿隔牆開新年檔 胡志偉同大家拜早年
【Emily】「Covid Virgin」葉劉赴星 3年首出國
【Emily】法律年周一舉行 重返大會堂
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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