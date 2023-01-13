Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2023年1月13日星期五
港聞二
誘同事試App「盜臉」 冒名虛銀騙貸 趁離位偷身分證明 集團3人涉騙180萬被捕
「樣貌屬個人資料」 IT界稱市民意識不足
不滿責推仵工 調亂遺體案家屬索償店家
上市公司盈滙認主席捲賄賂被捕 已辭任
失車撼貨櫃車 司機逃去
刀架店主頸 兩賊劫122萬元勞力士
禁入「異性」廁所 跨性別者覆核求豁免 身分證未改性別 憂入男廁犯法入女廁尷尬
刊初選專訪否認造勢 鍾沛權：動輒話煽動 幾危險 稱文章下架非知有問題 「正因唔知 無法判斷何謂違法」
空運變壓器藏800萬元可卡因 拘收貨裝修工
拍反修例攝影師被拒入境 稱拘留一夜返日 「感港失自由」
香港半年報告 英外相指中方打壓自由 稱盡可能與新特首合作
涉騙立會選舉開支 林兆彬岑崇尚已離港遭廉署通緝
移加港男護花遭童黨刺死 家屬眾籌
護欄螺栓嚴重腐蝕 港鐵車長指示不清 出軌調查報告 議員指未解人手問題
公務員辭職潮持續 警逾6000空缺最多
畢生普及古典中西樂 「新音樂之父」林樂培辭世
大亞灣核演習 首試掃描證件增效 測試政府應變 鄧炳強：核事故風險微乎其微
「七號滅火輪」設處理核事故設備 去年起兼任方艙運輸船
八旬翁非禮孫女囚40月 官斥為老不尊
大灣區GBA新聞：人才回國為親朋 事業首選大灣區 落戶主因創業環境人才政策吸引
灣區手記：快測地攤 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】收風話媒體「唔好再做住」 楊健興：新聞自由剩幾滴
【Emily】街市漏水浸壞年貨 建築署：新春後維修
【Emily】民主思路籌款宴 特首兩司長出席
【Emily】民建聯倡派消費券 旅客千元市民最少5000
【Emily】倡反修例者獲回鄉證捱批 張欣宇引習反擊
【Emily】新長者屋落成 推312伙採樂齡科技
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
誘同事試App「盜臉」 冒名虛銀騙貸 趁離位偷身分證明 集團3人涉騙180萬被捕
「樣貌屬個人資料」 IT界稱市民意識不足
不滿責推仵工 調亂遺體案家屬索償店家
上市公司盈滙認主席捲賄賂被捕 已辭任
失車撼貨櫃車 司機逃去
刀架店主頸 兩賊劫122萬元勞力士
禁入「異性」廁所 跨性別者覆核求豁免 身分證未改性別 憂入男廁犯法入女廁尷尬
刊初選專訪否認造勢 鍾沛權：動輒話煽動 幾危險 稱文章下架非知有問題 「正因唔知 無法判斷何謂違法」
空運變壓器藏800萬元可卡因 拘收貨裝修工
拍反修例攝影師被拒入境 稱拘留一夜返日 「感港失自由」
香港半年報告 英外相指中方打壓自由 稱盡可能與新特首合作
涉騙立會選舉開支 林兆彬岑崇尚已離港遭廉署通緝
移加港男護花遭童黨刺死 家屬眾籌
護欄螺栓嚴重腐蝕 港鐵車長指示不清 出軌調查報告 議員指未解人手問題
公務員辭職潮持續 警逾6000空缺最多
畢生普及古典中西樂 「新音樂之父」林樂培辭世
大亞灣核演習 首試掃描證件增效 測試政府應變 鄧炳強：核事故風險微乎其微
「七號滅火輪」設處理核事故設備 去年起兼任方艙運輸船
八旬翁非禮孫女囚40月 官斥為老不尊
大灣區GBA新聞：人才回國為親朋 事業首選大灣區 落戶主因創業環境人才政策吸引
灣區手記：快測地攤 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】收風話媒體「唔好再做住」 楊健興：新聞自由剩幾滴
【Emily】街市漏水浸壞年貨 建築署：新春後維修
【Emily】民主思路籌款宴 特首兩司長出席
【Emily】民建聯倡派消費券 旅客千元市民最少5000
【Emily】倡反修例者獲回鄉證捱批 張欣宇引習反擊
【Emily】新長者屋落成 推312伙採樂齡科技
誘同事試App「盜臉」 冒名虛銀騙貸 趁離位偷身分證明 集團3人涉騙180萬被捕
「樣貌屬個人資料」 IT界稱市民意識不足
不滿責推仵工 調亂遺體案家屬索償店家
上市公司盈滙認主席捲賄賂被捕 已辭任
失車撼貨櫃車 司機逃去
刀架店主頸 兩賊劫122萬元勞力士
禁入「異性」廁所 跨性別者覆核求豁免 身分證未改性別 憂入男廁犯法入女廁尷尬
刊初選專訪否認造勢 鍾沛權：動輒話煽動 幾危險 稱文章下架非知有問題 「正因唔知 無法判斷何謂違法」
空運變壓器藏800萬元可卡因 拘收貨裝修工
拍反修例攝影師被拒入境 稱拘留一夜返日 「感港失自由」
香港半年報告 英外相指中方打壓自由 稱盡可能與新特首合作
涉騙立會選舉開支 林兆彬岑崇尚已離港遭廉署通緝
移加港男護花遭童黨刺死 家屬眾籌
護欄螺栓嚴重腐蝕 港鐵車長指示不清 出軌調查報告 議員指未解人手問題
公務員辭職潮持續 警逾6000空缺最多
畢生普及古典中西樂 「新音樂之父」林樂培辭世
大亞灣核演習 首試掃描證件增效 測試政府應變 鄧炳強：核事故風險微乎其微
「七號滅火輪」設處理核事故設備 去年起兼任方艙運輸船
八旬翁非禮孫女囚40月 官斥為老不尊
大灣區GBA新聞：人才回國為親朋 事業首選大灣區 落戶主因創業環境人才政策吸引
灣區手記：快測地攤 ／文：尚東美
【Emily】收風話媒體「唔好再做住」 楊健興：新聞自由剩幾滴
【Emily】街市漏水浸壞年貨 建築署：新春後維修
【Emily】民主思路籌款宴 特首兩司長出席
【Emily】民建聯倡派消費券 旅客千元市民最少5000
【Emily】倡反修例者獲回鄉證捱批 張欣宇引習反擊
【Emily】新長者屋落成 推312伙採樂齡科技
prev
next