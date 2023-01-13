畢生普及古典中西樂 「新音樂之父」林樂培辭世

林樂培1926年生於澳門，曾在澳門聖約瑟修院跟隨司馬榮（Guilherme Wilhelm Schmid）神父學習小提琴、合唱和指揮。他1947年來港，參與組建中英樂團，擔任小提琴手，後赴笈加拿大，獲頒多倫多皇家音樂學院作曲文憑。1960年代初他到美國南加州大學，師從3屆奧斯卡最佳電影音樂獎得主羅沙（Miklós Rózsa），學習電影作曲及配樂。

林樂培早於1950年代立志推動中國音樂現代化，他擔任香港中樂團名譽顧問和客席指揮，其間創作《秋決》和《昆蟲世界》等經典名曲，兩樂曲分別獲北京音樂界選為「二十世紀華人經典作品」和「中樂百首精選」。他又協助創辦香港作曲家及作詞家協會（CASH），以及香港作曲家聯會，並任名譽會長；亦為電視台及電台製作音樂文化節目，又於港大和中大擔任不同教職。

此外，林樂培1999年獲香港作曲家及作詞家協會頒贈音樂成就大獎，後來再獲香港演藝學院頒授榮譽博士學位。

楊潤雄發稿表示對林的離世深感難過，形容他在古典和現代音樂領域均有開拓創作，畢生奉獻給音樂，啓發不少後輩。