公務員辭職潮持續 警逾6000空缺最多

工會：新設緊急動員機制 「嚇親」公務員

當局向公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，2022年4至6月共有944名公務員辭職。翻查數字，2021至2022年度全年共有3734名公務員辭職，即平均每季約933名。梁籌庭認為最新數字反映情况不理想，公務員人手短缺和工作壓力增加，均導致辭職潮持續。特首李家超於《施政報告》提出設立「公務員緊急動員機制」，梁指機制「嚇親公務員」，在休假日亦可能需要被動員，增加額外工作量。

文件亦交代截至去年3月31日公務員空缺最多的5個部門依次為警務處、食環署、教育局、懲教署及房屋署（見表）；警務處及教育局的空缺率分別為16.7%及13%，明顯高於整體公務員同期的8.8%。至於空缺最多的5個職系是初級警務人員、二級工人、文書助理、文書主任及懲教助理，初級警務人員空缺率為17.7%。

政治氣氛差 教師棄官校

梁籌庭表示，教育局空缺較多主要因為教師流失，認為在目前政治氣氛下，不少官校教師都憂慮被投訴，寧願在資助或直資學校任教。至於警隊，他稱警察工作對年輕一代吸引力下降，而且較危險，因此空缺最多。