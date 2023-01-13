護欄螺栓嚴重腐蝕 港鐵車長指示不清 出軌調查報告 議員指未解人手問題

乘客疏散安排方面，報告指當日車廂廣播未能清晰表達乘客需由車廂疏散至油麻地站月台的安排，而且因車上控制電線在事故中受損，車長未能即時知悉乘客已打開車尾緊急出口斜道，並沿路軌旁緊急疏散路徑步行至旺角站。

檢查分類沒涵蓋 職員忽略護欄

報告指出，目前港鐵的土木結構檢查制度主要集中處理如滲水導致混凝土剝落等的結構問題，以及對列車運作關鍵設備的影響，而滲水對護欄的影響沒引起人員的特別注意，故有需要處理護欄因腐蝕對結構完整性構成的風險及其後果，並安排針對性保養維修。港鐵回應稱，將於2025年5月底前完成加固或更換57個類似護欄，同時會維修。

使用斜道疏散 將直接警報控制中心

對於疏散問題，港鐵稱將按建議在所有列車增加功能，當有人使用緊急出口斜道時， 列車會向車務控制中心直接發出警報，並會於明年12月底前完成工程，同時港鐵已加強車務控制中心和列車人員培訓，包括事故溝通期間要使用標準用語，以更有效地通知乘客疏散安排。

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇質疑，事故起因是港鐵人手不足及流失較有經驗職工，加上培訓不足，令員工未有留意滲水對護欄的影響。他建議港鐵非僅檢討單一事故，應徹底審視有關人手的深層次問題。