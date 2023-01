香港半年報告 英外相指中方打壓自由 稱盡可能與新特首合作

【明報專訊】英國外交部向國會提交最新一份《香港半年報告》,外相祁湛明(James Cleverly)在前言中,一方面批評中方打壓香港自由,同時指英方將在中英關係下,盡可能與特首李家超「建設性合作」(will work constructively with the new Chief Executive where we can),但強調會對港府聽其言、觀其行。英方呼籲李家超尊重香港權利和自由,維護法治,認為香港保持獨特,符合中方本身利益。