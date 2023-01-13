香港半年報告 英外相指中方打壓自由 稱盡可能與新特首合作

港府3000字反駁 外交公署斥干預

港府晚上發出超過3000字新聞稿，逐點反駁英方報告國安法或選舉改制等內容，對於英方謀求合作說法，港府回應說一向按《基本法》與不同國家地區保持聯繫及促進合作，但前提是對方必須尊重一國兩制原則，不得抹黑或詆譭一國兩制成功實踐，不得干預特區內部事務。中方沒有回應英方提出合作的說法，中國外交部駐港特派員公署強烈譴責英方粗暴干預香港事務及中國內政，促請英方立即停止。

英方在報告列舉被捕的民主派及涉國安法被控的，包括民主派初選發起人戴耀廷、前支聯會李卓人、前議員林卓廷、傳媒人區家麟等。報告提及，國安法審訊下，所有審訊均沒有陪審團，所有審結被告均被定罪。祁湛明甚至形容，司法機構須執行北京施加的法律及價值觀。

有別前任外相，報告中未有形容中方「違反」（breach）《中英聯合聲明》的字眼，祁湛明在前言形容中方「毫無疑問地未能遵守《聯合聲明》」。祁湛明又說，歡迎李家超令香港向國際通關。不過，他批評北京為加強控制香港，犧牲香港的權利和自由、削弱高度自治，中國正破壞25年前向香港承諾的生活方式。

至於人大常委會解釋國安法，祁湛明說英方將密切關注特首如何執行人大常委會的決定。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，英方維護自己在香港利益，加上脫歐後經濟困境，故一定程度需要改善與中方關係，但認為只是調整部分語調，立場沒有改變。