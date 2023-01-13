拍反修例攝影師被拒入境 稱拘留一夜返日 「感港失自由」

入境處拒評 「按法律處理」

幾石倫子本月5日於Twitter個人專頁表示，原本打算於去年底來港過年，卻被拒入境並扣留一晚。她稱扣留時被國安及警察多次詢問有關2019年在日本舉辦有關反修例運動攝影展的事宜，又指在拘留室過夜時，想起了2019年的年輕人是如何在如此卑劣的環境中，在這樣看不到未來的地方度過他們的日子。不過，她說知道這種事情會到來，但來得比她預期的早，對自己曾發布2019年反修例運動照片不感後悔。

幾石倫子感慨道，去年底將是她最後一次來港，她說清楚感覺到「香港失去了自由」。 她說乘搭回程機返日本，想到再也不能到她心愛的香港時，便淚流滿面。同日她亦上載3張從飛機上拍攝的香港鳥瞰照，指即使攝影已經數碼化及人人可拍，但她認為要拍出真正意義上的照片很難。她說香港還有很多地方、事物和人要拍攝。

反修例影集曾出版展覽

幾石倫子出生於比利時，因父親工作移居香港和法國，曾在2017及2018年回港拍攝相集。她於2019年7月初再來港時，原計劃拍攝個人相集，但因遇上反修例運動而開始到現場拍攝，於去年2月出版攝影集《VOICE香港2019》，她拍攝的相片曾在《讀賣新聞》、《週刊文春》等媒體刊登。她在2019年接受本報採訪時稱，拍攝期間曾在深水埗長沙灣政府合署旁被催淚彈打中右腰間，亦曾在夏愨道天橋被催淚彈擊中頭盔。